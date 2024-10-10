Снежные барсы попали в объектив фотоловушки в Алматинской области

Экология
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Дана Аменова
корреспондент

Хищников заметили в нацпарке «Көлсай көлдері», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии

Фото: freepik.com

В министерстве напомнили, что снежный барс — один из самых редких крупных хищников.

Это животное не зря называется снежным: оно является единственным представителем семейства кошачьих, который обитает в горных районах, где снег лежит круглый год.

В Казахстане ирбис внесён в Красную книгу в 1978 году.

Подробнее о том, что снежные барсы также попали в фотоловушку в ущелье Иле-Алатау можно прочитать здесь. Их установили на отвесных тропах и скалах на высоте около 2 тыс. метров. 

#Барсы #нацпарк #фотоловушка

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