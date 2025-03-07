Снежные и морозные выходные ожидаются в Казахстане

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Метеорологи обещают казахстанцам снежный праздник

Фото: Kazpravda.kz / Наталия Буланова

Прогноз погоды по Казахстану на ближайшие трое суток предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

Как отметили в метеослужбе, несмотря на то, что на календаре уже весна, серия северо-западных циклонов продолжает оказывать свое влияние на всю территорию Казахстана, принося с собой снег, метель на севере, и осадки в виде дождя и снега на юге страны, а также усиление ветра по всей республике.

9 марта с запада начнет смещаться антициклон, который смещаясь все дальше на территорию РК, обусловит прекращение осадков, и понижение температуры воздуха.

10 марта в северных регионах в ночные часы ожидается 12-20 градусов мороза.

 

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