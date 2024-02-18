«Снимите пеньюар и оденьте кофту потеплее»: аким Караганды призвал жителей не включать обогреватели

Из-за нагрузок в сети 16 февраля часть города осталась без электричества, передает Kazpravda.kz
Аким Караганды Мейрам Кожухов обратился к жителям с просьбой не напрягать электросети обогревателями. Он рассказал, что по причине перегруза на сетях 16 февраля часть города осталась без электричества.
«Почему так случилось? А потому что включили все обогреватели и пошёл огромный перегруз на электросетях. Друзья, понимаю, всем комфортно ходить дома в футболочках и шортиках, и температура дома чтобы была градусов так 28. Но хочу ещё раз пояснить, если у вас дома 21-22 градуса, это норма, не нужно включать обогреватель, можно просто снять пеньюар и одеть кофту потеплее», – написал Кожухов на личной странице в Instagram.
Аким также призвал карагандинцев потерпеть временные морозы.
«Почему я это вам сейчас говорю, объясню: когда идёт нагрузка на сети, выбивает электричество, соответственно, перестают работать насосные станции и как итог – весь дом без отопления и без воды. Тогда уже будем ходить в шубах. Давайте не будем испытывать судьбу и наши сети на прочность. Поэтому прошу немного потерпеть и не напрягать наши сети, чтобы избежать больших проблем», – призвал аким Караганды.