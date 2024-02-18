«Снимите пеньюар и оденьте кофту потеплее»: аким Караганды призвал жителей не включать обогреватели

Фото: Индустриальная Караганда

Аким Караганды Мейрам Кожухов обратился к жителям с просьбой не напрягать электросети обогревателями. Он рассказал, что по причине перегруза на сетях 16 февраля часть города осталась без электричества.

«Почему так случилось? А потому что включили все обогреватели и пошёл огромный перегруз на электросетях. Друзья, понимаю, всем комфортно ходить дома в футболочках и шортиках, и температура дома чтобы была градусов так 28. Но хочу ещё раз пояснить, если у вас дома 21-22 градуса, это норма, не нужно включать обогреватель, можно просто снять пеньюар и одеть кофту потеплее», – написал Кожухов на личной странице в Instagram.

Аким также призвал карагандинцев потерпеть временные морозы.