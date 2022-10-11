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Правительство , Энергетика
Снижение добычи нефти на Кашагане объяснили в Минэнерго
Диасов Ораз
корреспондент

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на заседании Правительства рассказал, чем обусловлено снижение объемов добычи нефти на месторождении Кашаган, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Болат Акчулаков сообщил, что на Кашагане объем добычи нефти составил 8,7 млн тонн, или 83% к плану текущего года.

«Данное снижение обусловлено выходом из строя газосепарационной установки на заводе «Болашак» в августе текущего года. Оператором проводятся ремонтные работы по скорейшему восстановлению уровня добычи», – пояснил министр.

По его словам, на сегодня месторождение работает наполовину от своей мощности.

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