Монополиста оштрафовали и обязали снизить тариф в Жамбылской области

Культура и общество
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Защищены права свыше 108 тысяч абонентов

Фото: Kazpravda.kz

Предприятие «Жамбыл су» уличили в нецелевом использовании денег, предусмотренных на инвестиционную программу, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Жамбылской области. 

Ежегодно государственное коммунальное предприятие «Жамбыл су» составляет план по обновлению сетей, приборов и другого оборудования. Эти работы идут за счет денег, поступивших от потребителей питьевой водой.

Однако проверка прокуратуры Тараза выявила, что прошлогодний план модернизации не выполнен более чем на 24 млн тенге. Это подтвердил и уполномоченный орган.

«По акту надзора прокуратуры введен компенсирующий тариф со снижением тарифных ставок для населения с 63,54 до 62,65 тенге, а для коммерческих объектов – с 167,66 до 165,35 тенге. Тем самым защищены права свыше 108 тысяч абонентов, в том числе 5 тысяч предпринимателей.

За нарушения на ГКП на ПХВ «Жамбыл су» наложен административный штраф на 2,7 млн тенге», – подытожили в облпрокуратуре.

 

#нарушения #вода #штраф #Жамбылская область #тариф #компания

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