​Со вкусом улицы

Надо ж было такому случиться, но именно к обеду, в самый разгар фестивальной программы и массового аппетита, вся фудзона осталась без электричества. Погасли духовые шкафы, притихли фритюрницы, испустили пар жаровни, а пуб­лика начала медленно перетекать к киоску с мороженым. Его в этот раз подавали в рожках необузданного зеленого цвета – прям вот так: пурпурного цвета шарик десерта сверху изумрудной вафли в крупную клетку…

Впрочем, поломку быстро устранили, и народ стал возвращаться на запах жареных сосисок, картошки фри, бургеров, чикен-карри, стейков и ло-мейна. На фестивале «Вкусная Алма-Ата» в парке рядом с площадью Астаны свои фудтраки оборудовали 39 алматинских ресторанов, которые приняли вызов и вышли из своих модных кухонь на тротуар, чтобы готовить обычную уличную еду. Хотя нет, не совсем обыч­ную.

– Пять лет назад мне просто захотелось организовать городское событие, не похожее ни на какое другое, – говорит директор и вдохновитель фес­тиваля Катерина Кнауб. – Тогда трендом во всем мире был стритфуд. Это то, чего до сих пор нет в Казахстане, как нет самой культуры уличной еды. И моей идеей было предложить этот формат именно ресторанам. При условии, что они не будут переносить на площадку фестиваля ресторанную кухню, а разработают что-то новое, удобное, доступное и качественное.

Особенность стритфуда – это порция чего-то съедобного небольшого размера и недорогого, что можно просто съесть, не запачкавшись, без стола, стула, ложки и вилки, сидя на скамейке в парке и, скорее всего, в хорошей компании. Идея пришлась по вкусу даже брендовым ресторанам Алматы, где пекутся о репутации и лояльности клиентов.

– Нам здесь комфортно, – ­признается шеф-повар одного из известных в городе заведений Александр Телеш. – И получается адаптировать авторскую кухню к фастфудной. Точнее, мы предлагаем того же качества меню – сэндвич с пастрами из засоленного и подкопченного мяса, конский и говяжий бекон – нашу гордость. Вы же знаете, что классическим считается свиной бекон? То, что готовят у нас, точно нигде не найдете и не попробуете.

В дни «Вкусной Алма-Аты» высокая кухня вообще становится как никогда близка к народу, а классический фастфуд оказывается на удивление ­изысканным и по-настоящему вкусным.

Шеф-повар скандинавского ресторана Сергей Загородин утверждает, что за 4 года учас­тия в фестивале они ни разу не изменяли рецептуру своих блюд специально под стритфуд. К очередному выходу «на улицу» здесь готовили стейк рибай в чернилах каракатицы. Два огромных куска говядины с утра смачно томились на гриле. Даже подавали их со всей великосвет­ской манернос­тью – с жареными яблоками, сезонными овощами и ягодами.

Молодую семью Балтагуло­вых на фестиваль затянул 7-лет­ний сын Алан. Они живут­ рядом с парком. На первую «Вкусную Алма-Ату» Алана­ привезли еще в коляске и ­досталась ему тогда только кудель­ка сладкой ваты. На этот раз парень сам выбирал свой обед – хрустящую куриную ножку, хот-дог, кесадилью и, конечно, шипучую газировку.

– Это чтобы до вечера сил хватило, – улыбается отец мальчика. – Мы здесь надолго, даже телефоны не взяли. Зачем? ­Тепло, светло и кухня рядом…