Собака бывает кусачей...

Временный дом

Еще год назад более 60 собак и кошек ждали своих новых хозяев в ветеринарной службе «Семей-Вет». Отловленные на городских улицах кошки и собаки жили в пункте временного содержания – на частной территории бывшей свинофермы, расположенной неподалеку от областного центра. Крупные собаки содержались на привязи, а вот кошки, как и положено, гуляли сами по себе.

«Они не агрессивны. Если животное не опасно для окружающих и не болеет, то и смыс­ла его усыплять нет. Поэтому четвероногие находятся здесь – ищем для них новых хозяев», – рассказывали в ветслужбе.

Каждый день Инга Синицкая, работающая в службе «Семей-Вет», отправлялась в приют, а путь не близкий, где ухаживала за питомцами. Инга – ветеринар, профессионал своего дела, поэтому может оказать животному квалифицированную помощь. Причем оказывала она ее за свой счет. Конечно, условия в питомнике не ахти какие, но здесь хотя бы о животных проявляли мало-мальскую заботу.

Принять в штат еще кого-то ухаживать почти за 60 собаками и кошками не позволял бюджет. Да и не каждый согласится за мизерную зарплату кормить питомцев и убирать за ними. Но на работу девушка не жаловалась, считая, что уход за ними – дело благородное.

Даже удавалось пристроить питомцев, найдя новых хозяев, – обычно это две-три собаки в месяц. Кошек же граждане желают завести к зиме, когда в частных домах появляются мыши. Животное забирают, составляется акт. И сразу договариваются: если мурка или тузик не прижились в новом доме, то хозяева возвращают их обратно.

Пока образовывалась новая область и создавались новые управления, с финансированием на содержание бездомных животных наблюдались проблемы. Сначала попросту отсутствовали средства, а потом конкурсные процедуры, на которые в законодательстве определены сроки, задерживали поступление денег.

– Я работала в КГП на ПХВ «Семей-Вет» в должности сотрудника службы отлова. Получала мизерную зарплату, которая вся уходила на бензин, лекарства для животных. Не было элементарного инвентаря для содержания животных – мисок, цепей, карабинов, ведь больших собак необходимо держать на привязи. В договоре было прописано, что должны были выделять бензин, и другим сотрудникам он выдавался, – рассказывает Инга Синицкая. – Последней каплей стал приказ руководителя, что одну из собак нужно усыпить, а на ее место посадить другую. Я отказалась, и меня уволили.

На жалобу Инги Синицкой отреагировали в управлении ветеринарии области Абай и ответили, что не могут вмешиваться в трудовой спор между уже бывшей сотрудницей и КГП на ПХВ «Семей-Вет». А на сетования Инги по поводу низкой зарплаты и отсутствия бензина ответили следующее: «Заработная плата работникам устанавливается согласно утвержденному штатному расписанию, выплачивается согласно табелю учета рабочего времени. Согласно информации, предприятием все необходимые материалы, питание для временного содержания предоставлялись. ГСМ (бензин марки АИ-92) выдается только на автотранспорт согласно договору аренды для оказания транспортных услуг при отлове, перевозке бродячих собак и кошек. Предприятие не предус­матривает расходы по выдаче ГСМ на личный автотранспорт работников». Также в ответе сообщалось, что всех животных передадут в общественный фонд «4 лапы +».

Но Инга «своих» собак не отдала, так как не уверена, что они будут пристроены и им будет оказан должный уход. Она перевезла животных на базу, где работает супруг. Он выделил четверолапым небольшой участок.

В приют берут не всех

В ноябре прошлого года в Семее случилось долгожданное событие – открытие нового здания приюта фонда «4 лапы +». Много лет приют существовал на средства, которые собирали неравнодушные горожане. Казалось бы, с открытием нового приюта проблема решена. Как оказалось, все не так просто.

Приют занимает площадь 350 кв. м. Он оборудован всем необходимым для полноценного ухода за животными. В его стенах функционируют операционная, стационары для собак и кошек, а также зимнее помещение и мансарды общей площадью 150 кв. м.

«Строительство нового здания заняло два года, а финансовую поддержку нам предоставили не только местные жители, но и европейские фонды, благо­творительные организации из Франции, Германии и Испании. Важную роль в завершении проекта сыграли акимы облас­ти и города Семея, которые помогли нам найти спонсоров. Я счастлива – за эти восемь лет моей работы, за наш город, который сделал шаг для решения проблемы с бездомными животными», – рассказала тогда в интервью руководитель фонда Анастасия Глядинцева.

Приюту отведена ключевая роль в стерилизации и реабилитации животных. Здесь также проводится процедура чипирования для эффективной идентификации.

Рассчитан приют примерно на 700 животных. Но, как и раньше, стоит остро вопрос их содержания, поэтому объявления на странице фонда в социальной сети Instagram не иссякают. С другой стороны, в городских пабликах нередки сообщения, что найденных животных в приют не принимают либо выдвигают требования приехать с кормом или средствами на него и обязательно за пару дней найти хозяев. Каждый месяц собирается определенная сумма, на которую можно прокормить около 200 животных. А если их становится больше, встает вопрос, где брать дополнительные средства. А еще помимо корма нужны деньги на зарплату сотрудникам.

Как неоднократно рассказывали зоозащитницы, это даже не приют, а центр стерилизации и реабилитации. И здесь работает так называемая система «отлов – стерилизация – вакцинация – возврат» (ОСВВ). В фонде для этого есть специальные ПВС-вольеры (ПВС – пункт временного содержания. – Прим. авт.), их 40 штук. Они предназначены для того, чтобы животное находилось там временно: его привозят, стерилизуют, смотрят на состояние и выпускают назад. И приют, каким бы он ни был, это все-таки не дом родной с любящими хозяевами.

Проект в действии

Пока работа приюта не была организована, управление ветеринарии объявило конкурс на государственные закупки на временное содержание безнадзорных и бродячих животных, а также вакцинацию и стерилизацию пушистиков. Конкурс выиграли две фирмы. За безнадзорными животными должны были присматривать сотрудники ИП «Али», а вакцинировать и стерилизовать – общественный фонд «4 лапы +».

Семейчане наверняка помнят, как начинался первый этап стерилизации и вакцинации бездомных собак. Многочис­ленные ролики в соцсетях практически никого не оставили равнодушным. А активисты отследили практически весь процесс.

– Главный аргумент программы – гуманный метод сокращения численности бездомных животных. И основную ответственность по проведению ОСВВ взял на себя фонд. Мы сначала посчитали, что это правильно, они же зоозащитники. Но, как оказалось, фонд с первых дней работы программы неоднократно нарушает условия тендера, и о гуманности самого проекта вообще нет речи, – говорит семейчанка Ирина Сидоренко.

Стоит сказать, что Ирина неоднократно отправляла немалые суммы на счета фонда. Она любит собак, и дома у нее живут не один и не два питомца, поэтому о правильном содержании животных женщина знает не понаслышке. В так называемый экспресс-метод ОСВВ входит вакцинация от бешенства и стерилизация одновременно с послеоперационным антибиотиком.

– На второй день после проведения операции животное выпускают на волю. Операция по стерилизации полостная, после нее нужен соответствующий уход. Ничего этого нет. Вы же сами знаете, что у животного с улицы есть паразиты, блохи, хронические заболевания, они ослаблены. Поэтому любое оперативное вмешательство такие животные переносят тяжелее, чем домашние, – говорит Ирина. – Каждый владелец собаки или кошки знает, что за 14 дней до вакцинации или операции обязательно в два этапа проводится дегельминтизация. В инструкции к вакцине четко прописано, что животное должно быть абсолютно здорово, иначе все это бесполезно и может только навредить, потому что это удар по иммунной сис­теме. Последствия полостных операций могут проявляться в течение десяти дней. Это стандартные ветеринарные нормы, мы их сами не придумали.

Все нарушения были зафиксированы. Среди них – проведение операций на улице, хотя в условиях тендера заявлена клиника. Нарушены все санитарные нормы по обработке инст­рументов – она проводилась в обычных пластиковых тазиках. На всех животных был лишь один комплект инструментов. Сразу после операции, пока животное было под наркозом, ставилась прививка от бешенства и послеоперационный антибиотик. Некоторым животным операции провели студенты, а по договору это должен быть квалифицированный специалист. Причем на отлов и содержание бродячих животных из областного бюджета было выделено 79 млн тенге. Кроме этого, 6 млн выделили на стерилизацию и вакцинацию.

– Были случаи, когда по программе прошли собаки, у которых есть хозяева. В документах значатся ранее простерилизованные животные. Это уже искажение фактов и обыкновенные приписки для получения денег, – считает семейчанка.

Выяснился еще один интересный факт: ИП «Али», выигравшее тендер на послеоперационное содержание, не было готово кормить и ухаживать за животными. И начались судебные тяжбы между акиматом и ИП. Удивляет одно – разве перед проведением конкурсных процедур нельзя проверить, может ли поставщик услуг выполнить условия?

Неравнодушные семейчанки отправили жалобы во всевозможные инстанции, начиная с управления ветеринарии и заканчивая надзорными органами.

В управлении ветеринарии ответили, что не обладают контрольными или надзорными функциями. Права выезда на объекты и проверку деятельности по содержанию, вакцинации и стерилизации животных у госоргана тоже нет. В антикоррупционной службе ответили, что проверка общест­венного фонда не входит в их компетенцию. А департамент внутреннего государственного аудита по области Абай нарушений требований технической спецификации не усмотрел.

По мнению Ирины Сидоренко, лучше вообще оставить в покое животных, чем так мучить и выделять баснословные суммы из госбюджета. Жизнь бродячей собаки в среднем два года…