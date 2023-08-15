Собирал с бизнесменов вознаграждения за "покровительство": задержан лжефискал

Лжеработника фискальных органов задержали в городе Астане сотрудники Агентства Казахстана по финансовому мониторингу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Скриншот с видео АФМ

Департамент собственной безопасности АФМ совместно со столичным Департаментом экономических расследований задержал мужчину, который, представляясь сотрудником фискальных органов, принуждал предпринимателей к даче незаконного вознаграждения за мнимое покровительство.

«Лжесотрудник, оказывая моральное давление, требовал от предпринимателя 300 тысяч тенге за «покровительство». Это подтверждается перепиской в мессенджере и аудиозаписями», – гласят материалы проводимого следствия.

Злоумышленник поймался с поличным при получении второй половины «взятки».

Ведется следствие.

В соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

«Уважаемые предприниматели! Если вы столкнулись с фактами оказания на вас давления со стороны граждан, представляющихся сотрудниками фискальных и других органов, требующих дачи незаконного вознаграждения, убедительно просим незамедлительно обращаться в колл-центр АФМ по телефону 1458», – призвали в агентстве.