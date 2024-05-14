Собиратель крылатых слов

До сих пор ни разум, ни сердце не могут принять того факта, что его нет с нами. Он ушел так рано, не успев даже отмерить свой шес­той десяток...

Ербол всегда жил в тесном контакте с теми, с кем был духовно близок. С ними он обсуж­дал судьбоносные вопросы, связанные с будущим страны, не жалел сил в реализации своих целей, всегда был на передовой в вопросах продвижения суверенитета страны.

Широкому кругу соотечественников Ербол был известен прежде всего как символист и первый автор полного собрания казахских афоризмов. О его заслугах в этом направлении в свое время писали Абдижамил Нурпеисов, Толен Абдиков, Куаныш Саликов, Абиш Кекилбаев, Оралбай Абдыкаримов, Куаныш Султанов, Аким Тарази, Фариза Онгарсынова, Акселеу Сейдимбек, Зауре Кадырова, Сарбас Актаев, Омирзак Айтбайулы... И список этот можно продолжать и продолжать.

Если бы нам пришлось назвать имя человека, внесшего ощутимый вклад в становление независимости страны с гражданской точки зрения, первым на ум пришло бы имя Ербола Шаймерденулы.

Написанные им книги «Государственные символы Республики Казахстан», «Азбука Елтану» стали в те годы настоящим открытием и очень важной составляющей в истории становления молодой суверенной республики. Не секрет, что не только в нашей стране, но и за ее пределами люди стремились расшифровать и понять национальные символы молодого Казахстана. И после ознакомления с трудами Ербола, в которых простыми словами в доступной форме раскрывались суть и значение государственных символов, все становилось ясным и понятным.

Известно, что определение символов страны всегда было непростой задачей. Ербол был в составе рабочей группы по разработке национальной симво­лики. Работа здесь шла еже­дневная и напряженная: в острых дискуссиях и спорах каждый отстаивал свою точку зрения. Чтобы быть убедительным, Ерболу пришлось сначала глубоко изучить историю страны, ознакомиться с передовым опытом ведущих государств мира в вопросах генеалогии и геральдики, а также просмотреть сотни научных трудов.

Благодаря своим глубоким знаниям, всесторонней эрудиции, урокам и опыту, накопленным из жизни, Ербол как добросовестный и внимательный летописец истории заметно выделялся из своего окружения. Он не просто озвучивал свое мнение, он умел с журналистским мастерством и упорством аргументированно раскрывать суть вопроса. Позже его идеи и мысли были собраны в книге «Государственные символы Республики Казахстан» за авторством Ербола Шаймерден­улы и опубликованы в различных изданиях.

Во второй половине 80-х годов прошлого века, после известных событий 1986 года, потрясших не только Казахстан, но и расшатавших устои советской власти, в национальном сознании казахской молодежи наступил период духовного подъема. Проснулась национальная гордость, всем стало понятно, что жить как в былые времена уже невозможно.

Судьба нашего родного языка, сохранившегося в основном лишь в сельской глубинке, стала волновать многих. В защиту этого общенационального вопроса подняли свой голос не только государственные деятели, ученые и писатели, но и простые люди. Среди них был и Ербол. Многие понимали, что если казахский язык не станет государственным, то и судьба народа не улучшится. Идея была поддержана народом, Правительством и Парламентом, в результате чего был принят закон о языках, и казахский был объявлен государственным языком.

Ербол Шаймерденулы неустанно работал над сбором казахских афоризмов, их систематизацией и введением в научный оборот. По поводу крылатых слов он делает следующее утверждение: «В этой системе, как правило, больший упор делается на мысль, чем на образ, на сопоставлении, чем на описании, на мышлении, чем на выражении». Собирать пословицы может каждый, но не каждый сможет придать этому процессу хрестоматийный характер, сделав антологию предметом серьезных исследований. Такое подвластно только высокообразованному интеллектуалу с трепетным отношением к слову. Именно таким был Ербол Шаймерденулы.

Книга «Казахские афоризмы» – ценнейший труд, которому он посвятил последние годы жизни, отдав всю свою энергию и здоровье. Он оставил потомкам книгу крылатых фраз, и ее непреходящая ценность как нематериального культурного наследия страны с каждым годом только увеличивается. Книга переиздается, обновляется и дополняется. К счастью, газета «Egemen Qazaqstan» время от времени публикует отрывки из этого фолианта, напоминая всем нам о богатстве казахских афоризмов, ставших достоянием широкой общественности благодаря Ерболу Шаймерденулы, жизнь которого можно по праву считать нравственным ориентиром для современной молодежи.

Справка «КП». Ербол Шаймерденулы родился в ауле Жанажол Жамбылского района Северо-Казахстанской области. Работал в редакциях областной и республиканских газет, был руководителем пресс-службы Парламента РК, возглавлял департамент по развитию языков Министерства культуры, информации и общественного согласия. Известен как переводчик на казахский язык классиков мировой философской мысли: Фридриха Ницше, Люка Вовенарга, Альбера Камю, Хосе Ортеги-и-Гассета, Карла Поппера, Жака Деррида, Мартина Хайдеггера. Также перевел ряд произведений казахских авторов на русский язык. Еще одна сфера его многогранной деятельности – работа в государственной комиссии по терминологии при Правительстве Республики Казахстан. Автор двадцати книг. Творческие успехи Ербола Шаймерденулы отмечены наградами, в том числе премией им. М. Дулатова.