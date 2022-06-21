События трагического января: ставим точку?

На сегодня в разных регионах республики установили 27 организаторов преступлений во время январских событий.

По итогам последних начато более 5 тыс. досудебных расследований не только по фактам актов терроризма, но и погромов, поджогов государственных объектов, уничтожения имущества в Алматы, Шымкенте, в Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях и по другим основаниям.

– Активное участие в преступ­лениях принимал криминалитет, – сказал во время брифинга в СЦК начальник Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев. – Особая роль была у Армана Джумагельдиева, широко известного в криминальной среде как Дикий Арман, и его сообщников.

Преступники разделили соучаст­ников на группы по 10 человек, определив их роли в планируемых преступлениях. Были назначены «старшие», которым организаторы передали бронежилеты, защитные средства для головы, огнестрельное оружие и 200 тыс. тенге.

– В качестве отличительного знака у всех преступников должны были быть белые повязки на рукавах, – добавил Шалабаев. – Преступники из разных точек города похитили 24 человека, подвергали их избиению и удерживали в паркингах гостиниц «Ritz Carlton» и «Казахстан». В последующем потерпевших доставили на окраину города и поместили в металлический контейнер под вооруженную охрану. В результате нанесения телесных повреждений один из потерпевших скончался.

Всего за совершение указанных преступлений арестовали 40 человек. В центре внимания сотрудников правоохранительных органов оказались не только рядовые граждане, но и те, кто должен был в непростое время обеспечивать правопорядок.

– Руководители департаментов полиции Алматинской и Жамбылской областей, а также департаментов КНБ Алматы, Кызылординской и Алматинской областей оставили свои здания, в том числе с табельным боевым оружием, – проинформировал начальник Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры, добавив, что все они признаны подозреваемыми, и всего по этим фактам возбуждено девять уголовных дел.

По всем уголовным делам под стражей содержатся 514 подозреваемых. По каждому арестованному имеются достаточные сведения об их причастности и активном участии в тяжких преступлениях, заверил спикер. Из-за состояния здоровья и других причин 284 людям содержание под стражей заменено на подпис­ку о невыезде, залог, домашний арест и личное поручительство.

– На сегодня в суд направлено 392 уголовных дела, – привел цифры представитель надзорного органа. – К различным мерам наказания осуждены 433 человека. Реальные сроки лишения свободы получили 46 подсудимых, которые совершили тяжкие преступления, связанные с хищением и хранением оружия, не возместили ущерб и имели непогашенную судимость.

В настоящее время восемь наи­более резонансных случаев расследуют специальные прокуроры. По этим делам признаны подозреваемыми 15 сотрудников специальных и правоохранительных органов, 9 из которых содержатся под стражей. В частности, по делу о пытках с использованием раскаленного парового утюга в Алматинской области признаны потерпевшими 25 человек. Все они описали схожий способ применения пыток.

– В результате оперативно-следственных действий специальными прокурорами установлена причастность пяти сотрудников полиции, – добавил спикер. – Трое из них вину признали. Завершились следственные действия и в отношении двух сотрудников департамента Комитета национальной безопасности Алматинской области. Они избили задержанного, в результате чего тот умер.

В завершение выступления Шалабаев призвал доверять только официальным источникам и не распространять недостоверные сведения. Об этом же во время свое­го выступления сказал и начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, попросив казахстанцев добровольно сдать незаконно хранящееся оружие.

– На сегодня на руках у преступников остается большой арсенал, это более двух тысяч единиц похищенного оружия, что представляет серьезную угрозу, ведь преступники в любое время могут использовать его против мирных граждан страны, – выразил обеспокоенность представитель МВД РК.

Уже обнаружено и изъято 1 626 единиц оружия. Это 10 гранатометов, 6 пулеметов, 160 автоматов, 113 единиц нарезного оружия, 361 пистолет и 253 гранаты. Более 41,1 тыс. боеприпасов.

– Следователями органов внут­ренних дел с обвинительным актом завершено и направлено в суд 344 уголовных дела в отношении 565 обвиняемых, – отметил Санжар Адилов, уточнив, что большая часть этих дел связана с кражами чужого имущества, незаконным хранением и хищением оружия, угонами.

Судами осуждены 382 лица, из них к лишению свободы – 46, это, как правило, ранее судимые, совершившие тяжкие преступления и не возместившие ущерб преступники.

Несмотря на значительные результаты в расследованиях, в настоящее время еще рано ставить точку в делах трагического января. В Генпрокуратуре и МВД РК пообещали и дальше информировать о ситуации.