Содружество: продвигая общие ценности 552 Анастасия ПРИЛЕПСКАЯ, Гуляим ТУЛЕШЕВА

Встречи, которых ждут

Пленарное заседание открыла Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова. Она зачитала приветственное слово от имени Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

«Нынешний форум посвящен продвижению общих ценностей и диалогу культур, – отмечается в обращении Главы государства. – Диалог, обмен информацией, знакомство с духовными ценностями являются важными условиями для сближения и взаимодействия между различными культурами и народами. Государства нашего Содружества имеют богатое культурное наследие, уникальные духовные и материальные ценности, памятники, вклад которых в мировую цивилизацию огромен и неоспорим. Наша задача состоит в том, чтобы посредством диалога продолжить сближение народов и дальнейшую реализацию совместных гуманитарных проектов в будущем. Уверен, что форум внесет свой вклад в продвижение ценностей мира и добрососедства на пространстве СНГ».

Ключевая тема форума – «Гуманитарное пространство Содружества: общие ценности и диалог культур». Встреча видных деятелей культуры и науки проходит в Астане при поддержке Министерства культуры и спорта Рес­публики Казахстан и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – членов СНГ (МФГС) – ведущей организации, координирующей все направления сотрудничества в гуманитарной сфере и реализующей крупномасштабные проекты, объединяющие все страны Содружества.

Впервые Форум творческой и научной интеллигенции СНГ состоялся в 2006 году в Москве, и такие встречи со временем превратились в добрую традицию. Второй форум в 2007-м принимала Астана. Тогда было решено проводить в рамках СНГ тематические годы, также был учрежден конкурс «Звезды Содружества» в области науки, образования, культуры и искусства. За 10 лет ежегодные встречи творческой и научной интеллигенции стали мощной диалоговой площадкой, где происходит обмен мнениями, обсуждение вопросов развития современного общества, поддержки проектов в сфере искусства, сохранения и развития самобытной культуры каждой из стран-участниц.

– И в Астане, и в Москве неоднократно звучали слова Президента Республики Казахстан Нурсултана­ Назарбаева о новых евразийских идеях, и эти идеи, безусловно, оказались важными для нашего общего развития, – сказал, выступая на пленарном заседании, сопредседатель правления МФГС, специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. – Именно от того, каким гуманитарным смыслом, какими значениями наполнится наше евразийское пространство, во многом будет зависеть то, как будет развиваться экономика, как будет складываться политика на территории наших стран.

Михаил Швыдкой подчеркнул значимость интеллигенции как дея­тельной силы, меняющей суть и смысл не только общественных, межкультурных, но и межгосударственных взаимоотношений. Особое внимание он уделил развитию и воспитанию молодежи. Новое поколение, по его словам, необходимо заинтересовывать, знакомить с культурным и гуманитарным богатством стран Содружества.

– Современная молодежь далеко не всегда ищет партнеров для работы и образования в Москве, Кие­ве, Астане, Ереване или Баку, – заметил спикер. – Сегодня молодые люди находят коллег для научных исследований или творческих проектов в самых разных странах. Именно нам нужно сделать так, чтобы молодому поколению было интересно работать на пространстве СНГ, интересно жить в этом мире с богатыми гуманитарными связями. Многое зависит от того, насколько мы можем презентовать, по сути, самим себе и миру нашу культуру, предложить новые интересные идеи.



Центр гуманитарного взаимодействия

На пленарном заседании были озвучены обращения глав государств – членов СНГ в адрес участников форума. Красной нитью в каждом проходила идея, что эти ежегодные встречи стали своеобразным центром концентрации творческой мысли и развития гуманитарных идей.

Обращение к участникам форума от имени Президента России Владимира Путина зачитал Михаил Швыдкой. «Сегодня можно с уверенностью сказать, что за прошедшее десятилетие форум доказал свою востребованность, стал авторитетной площадкой для конструктивного, содержательного диалога представителей общественности стран СНГ по ключевым темам гуманитарной повестки, – говорится в нем. – Проходя в атмосфере дружеского заинтересованного обмена мнениями, форум открывает прекрасные возможнос­ти для прямого общения деятелей науки, искусства, образования, способствует развитию культурного диалога между нашими странами, дает хороший импульс интеграционным процессам».

В обращении Президента РФ сделан акцент на то, что 2015-й в СНГ – Год ветеранов Великой Отечественной войны. Необходимо воспитывать у молодого поколения уважительное отношение к героическим страницам совместной истории народов Содружества.

В приветственном слове Президента Азербайджана Ильхама Алиева, которое озвучил министр образования республики Михаил Джаббаров, акцент сделан на укрепление межгосударственного и межкультурного взаимодействия. «Надеюсь, что обсуждение таких фундаментальных проблем, как сохранение общих ценностей и диалог культур, внесет вклад в достижение нового уровня нашего гуманитарного сотрудничества, – отмечает Ильхам Алиев. – Азербайджан, находясь на стыке цивилизаций, издревле способствовал взаимодействию и взаимообогащению различных культур. Ярким примером этому является создание в прошлом году в Баку Международного центра мультикультурализма».

«Особо хотелось бы отметить роль форума как генератора и инициатора новых идей во всех сферах гуманитарного сотрудничества, – говорится в обращении Президента Армении Сержа Саргсяна, которое зачитала министр культуры этой страны Асмик Погосян. – Сегодня надо прислушаться к призыву ЮНЕСКО – медиаинициативе «Объединимся во имя наследия». Мы должны осознавать, что в наших силах сберечь и передать будущим поколениям то, что является нашим общим культурным наследием, тем самым повысив роль форума как основной площадки межкультурного диалога на пространстве СНГ».

Гуманитарное сотрудничество обозначено как одно из приоритетных и эффективных направлений развития взаимоотношений между странами в приветственном слове главы Исполнительного комитета СНГ Сергея Лебедева. «Культурные, научные и просто человечес­кие связи на пространстве СНГ имеют многовековую историю. Они сохраняются и развиваются в наши дни», – подчеркивается в его обращении, которое озвучил заместитель председателя Исполкома СНГ Конысбек Жусупбеков. Также в нем отмечено, что решением Совета глав государств Содружества 2016-й в рамках СНГ будет посвящен образованию, уже разработан план мероприятий по реализации программы темати­ческого года.



Нести свет добра

Председатель правления МФГС Полад Бюльбюль оглы отметил символичный факт: юбилейный форум проходит в стране, расположенной в географическом цент­ре Евразии. Он выразил признательность руководству Республики Казахстан и лично Президенту Нурсултану Назарбаеву за радушный прием.

– То, что наши лидеры в течение 10 лет поддерживают и помогают проведению форумов, говорит о большом значении, которое они придают вопросу сохранения и адаптации к современным условиям гуманитарного сотрудни­чества на просторах СНГ, – сказал спикер.

По мнению Полада Бюльбюль оглы, за время сосуществования на общем пространстве народы наших стран пережили очень сложные времена. Однако именно интеллигенции удалось выработать общепонятные коды, позволяющие общаться и понимать друг друга. Сегодня общение человека во многом определяет появление глобального пространства мгновенной коммуникации. И общество, помимо жизнеспособной экономики и эффективной политики, должно быть в состоянии демонстрировать также культурно-научное развитие, отвечающее интересам прогресса своих стран. С одной стороны, необходимо опираться на богатейшее историческое наследие, а с другой, творчески осмысливая его, являть миру новые яркие культурные образцы и научные инновации.

– Все мы, представители творческой и научной интеллигенции, должны понимать, что морально-нравственный облик наших обществ сегодня и завтра во многом определяется и нашей активностью, или, напротив, нашей бездеятельностью. Если мы ограничимся сторонним наблюдением, то не следует удивляться, что общественное сознание в большей степени будет испытывать деструктивное воздействие, – выразил обеспокоенность Полад Бюльбюль оглы. Он уверен, что представители интеллигенции должны стараться быть достойными классических образцов, нести свет мудрого наставления добра и мира своим народам и вместе с тем достойно представлять их в глобальном культурно-информационном поле.

Тема коммуникации, информации и технологий нашла продолжение в выступлении министра информации Республики Беларусь Лилии Ананич. Юбилейный форум, который проходит в год 70-летия Великой Победы, станет, по ее мнению, ярким подтверждением нашего общего стремления не только свято оберегать историческое наследие, но и эффективно противостоять глобальным вызовам современности.

Лилия Ананич отметила, что Содружество станет авторитетным и востребованным, когда будет решать главные животрепещущие вопросы. Один из них – информационное взаимодействие. Как по своему созидательному, так и по разрушительному потенциалу информация не имеет себе равных в современном мире. Стремительное развитие информационных технологий превратило медиа­среду в системообразую­щий фактор жизнедеятельности общества и государства. Особенно уязвимой в таких условиях оказывается молодежь, которой необходимо передать наше понимание святости дружбы между народами, ценности созидательных устремлений.

За активизацию интеграции

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Кыргызстан в Казахстане Эсенгул Омиралиев говорил о масштабности мероприятия и том, что на площадках таких форумов рождаются новые идеи, выдвигаются актуальные, перспективные предложения по дальнейшему сближению народов в сфере культуры и искусства, науки, информационных технологий и молодежной политики.

Небольшое лирическое отступление внесла в свое выступление директор Национальной филармонии им. С. Лункевича Светлана Бивол из Молдовы. Делегация этой солнечной республики приехала в столицу Казахстана в день, когда выпал первый снег, однако перелет из лета в зиму нисколько, по словам гостьи, не повлиял на общее позитивное впечатление от Астаны и не затмил радости от встреч с коллегами. В письме-приветствии, которое она зачитала от имени министра культуры Республики Молдовы Моники Бабук, говорится, в частности, что межкультурный диалог и уважение к культурному разнообразию стали существенными элементами современного мира, где все народы тесно связаны между собой. Развивать такой диалог можно только соприкосновением культурных ценностей и продвижением культурного разнообразия.

Особое внимание делегаты форума уделили совместной подготовке к объявленному в СНГ в 2016-м Году образования.

Участник форума депутат Государственной Думы РФ Сергей Кузин обратился к присутствующим со словами приветствия от имени председателя Государственной Думы Сергея Нарышкина. В своем выступлении Сергей Кузин поднял вопрос общего образовательного пространства, дискуссия о создании которого ведется более 20 лет:

– Создание общего образовательного пространства в рамках СНГ, а теперь ЕАЭС, обладает серь­езными преимуществами. Прежде всего историко-культурной близостью стран и безусловной экономической заинтересованностью во взаимовыгодном сотрудничестве.

Докладчик подчеркнул, что необходимо представить общественности и научному сообществу наших стран серьезные результаты, подтверждающие востребованность и эффективность общеобразовательного пространства в странах СНГ. В этой связи возрастает и роль русского языка как языка межнационального общения.

– Образование – это проект, ориентированный на будущее. От того, как мы сегодня настроим свои национальные системы образования и выстроим наше общее образовательное пространство, зависит и будущее наших стран, и судьба всех интеграционных процессов. Без эффективного функционирования общего образовательного пространства, без профессиональной подготовки и воспитания новых поколений граждан наших стран не будет и экономической интеграции, – заключил Сергей Кузин.

– Время показало, что форумы стали традиционными и востребованными, – сказал глава делегации Таджикистана, заместитель министра образования и нау­ки рес­публики Рахматулло Мирбобоев. – Диалог культур имеет многовековой опыт, сегодня он предстает как активизация взаимодействия, расширение и углуб­ление взаимоотношений разных народов. Совместными усилиями мы сможем найти общий код евразийского гуманитарного сотрудничества.

Акцент на образовании был сделан и в выступлении ректора Казахского национального университета искусств Айман Мусахаджаевой, которое завершило пленарную часть. Она предложила уделять особое внимание решению возникающих вопросов по разным системам образования, искать точки соприкосновения и укреплять сотрудничество. Кроме того, А. Мусахаджаева выступила с инициативой провести в Астане к 25-летию СНГ Фестиваль стран Содружества, а также проводить совет ректоров стран СНГ в облас­ти искусства в Астане на постоян­ной основе.

В рамках форума состоялась церемония награждения победителей международного молодежного конкурса «Содружество дебютов». Эта премия учреждена Советом по гуманитарному сотрудничеству государств – участников СНГ в 2008 году. В нынешнем ее обладателями стали специалисты в области туризма. В числе лауреатов и представитель Казахстана Олжас Шинтаев, руководитель Центра развития туризма ЮКО, директор туристической компании Miras Travel. Получили свои награды также Шафсия Таирбекова из Азербайджана, Диана Зардарян из Армении, Сергей Вороник из Беларуси, Кундуз Бейшеева из Кыргызстана, Александра Малафий из России и Киемиддин Саи­дов из Таджикистана.

Сегодня X Форум научной и творческой интеллигенции стран Содружества продолжит работу.



