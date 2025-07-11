Фото: пресс-служба Минкультуры

6 июля 2025 года в столице Индонезии состоялся международный фестиваль Indonesian Ballet Gala. Масштабное мероприятие объединило звезд балета со всего мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

По информации ведомства, в рамках мероприятия в Джакарте прошло два масштабных гала-концерта, в которых приняли участие ведущие коллективы и солисты из Нидерландов, Шотландии, Филиппин, Украины, Италии, Японии, а также ведущие хореографические труппы Индонезии.

Казахстан на этой престижной сцене представили ведущие солисты Казахского национального театра оперы и балета имени Абая — Богдан Вербовой и Жанель Тукеева.

Артисты исполнили виртуозный Pas de Deux из третьего акта балета «Дон Кихот» — одного из самых ярких и технически сложных произведений классического репертуара.

Выступление казахстанских артистов стало настоящим украшением вечера, покорив публику энергетикой, выразительностью и безупречным мастерством.

Казахстанская школа балета вновь доказала свое высокое профессиональное признание на мировой сцене.

Indonesian Ballet Gala 2025 стал ярким примером того, как искусство объединяет культуры и вдохновляет миллионы.