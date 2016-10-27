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Солнце в багаже

Светлана АБЕНОВА
Накануне в Службе центральных коммуникаций авторы революционных разработок в области smart city, альтернативной энергетики и «зеленой» экономики представили свои стартапы.

В их числе Дэвид Бинольель, представитель израильской стартап-компании Unleash the light, занимающейся разработкой альтернативной технологии транспортировки и передачи солнечной энергии.

– Уникальность технологии, – рассказал Дэвид Бинольель, – состоит в том, чтобы не сразу преобразовывать солнечную энергию в электричество, а транспортировать ее к месту конечного использования. Благодаря чему солнечная энергия сможет путешествовать из Сахары в Париж.

В свою очередь основатель стартапа BLKTATU австралиец Клинтон Бурчат представил участникам брифинга последнюю разработку своей компании – посадочную площадку для дронов, транспортирующих грузы. Он поделился инновационным решением проблемы так называемой «последней мили», или конечного этапа доставки груза клиенту. Разработчик стартапа предлагает ее решить с помощью специальных роботизированных посадочных площадок для дронов, поскольку именно затраты на «последнюю милю» составляют почти 70% стоимости доставки.

Не менее живой интерес у собравшихся вызвала инновационная разработка, которую представил Дэниель Ингланд, основатель американского стартапа Convert Coal – уникальной запатентованной технологии обогащения и переработки угля в более эффективное топливо.

Эксперт Калифорнийского фонда чистой энергии, член жюри конкурса NEWENERGY Хэндрик Тиесин­га рассказал о значимости и методах построения стартап-экосистемы в сфере «зеленой» экономики. Cоучредитель и руководитель программы New Energy Nexus сделал акцент на том, каким образом инновационные технологии могут быть имплементированы в Казахстане.

В завершение мероприятия и. о. генерального директора АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа» Аскар Мунара выразил уверенность в том, что 100 самых лучших старта­пов, участвующих в авторитетном международном конкурсе, изменят наш мир к лучшему.

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