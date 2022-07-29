Сообщение о взрывном устройстве получил аэропорт Караганды

Ложную информацию о взрывном устройстве получил аэропорт города Караганды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

"29 июля на электронную почту службы авиационной безопасности аэропорта города Караганды поступила информация о якобы заложенном взрывном устройстве.

По данному факту проведена проверка. Информация не подтвердилась", – отметили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.