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СООБЩЕНИЕ Центральной комиссии референдума РК
Центральная комиссия референдума Республики Казахстан

Об итогах голосования на республиканском референдуме
5 июня 2022 года

В соответствии со статьями 31 и 33 Конституционного закона Респуб­лики Казахстан «О респуб­ликанском референдуме» и на основании представленных протоколов территориальных комиссий референдума областей, городов респуб­ликанского значения и столицы о результатах голосования Цент­ральная комиссия референдума Республики Казахстан сообщает:

– общее число граждан Респуб­лики Казахстан, имеющих право участвовать в референдуме, – 11 734 642;

– число граждан, принявших участие в голосовании, – 7 985 769, или 68,05 процента;

– число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, – 6 163 516, или 77,18 процента принявших участие в голосовании;

– число граждан, проголосовавших за отрицательное решение вопроса, вынесенного на референдум, – 1 490 470;

– число бюллетеней, признанных недействительными, – 205 924;

– в 17 областях, городах респуб­ликанского значения и столице граждане, принявшие участие в голосовании, проголосовали за положительное решение вопроса.

Референдум по вопросу «Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Рес­публики Казахстан», опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года», состоялся, так как в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме.

Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Рес­публики Казахстан», вынесенный на респуб­ликанский референдум 5 июня 2022 года, считается принятым, так как за положительное решение проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании, не менее чем в двух третях областей, городов респуб­ликанского значения и столицы.

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