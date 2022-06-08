Законы СООБЩЕНИЕ Центральной комиссии референдума РК 8 июня 2022 г. 8:21 Центральная комиссия референдума Республики Казахстан Об итогах голосования на республиканском референдуме 5 июня 2022 года В соответствии со статьями 31 и 33 Конституционного закона Республики Казахстан «О республиканском референдуме» и на основании представленных протоколов территориальных комиссий референдума областей, городов республиканского значения и столицы о результатах голосования Центральная комиссия референдума Республики Казахстан сообщает: – общее число граждан Республики Казахстан, имеющих право участвовать в референдуме, – 11 734 642; – число граждан, принявших участие в голосовании, – 7 985 769, или 68,05 процента; – число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, – 6 163 516, или 77,18 процента принявших участие в голосовании; – число граждан, проголосовавших за отрицательное решение вопроса, вынесенного на референдум, – 1 490 470; – число бюллетеней, признанных недействительными, – 205 924; – в 17 областях, городах республиканского значения и столице граждане, принявшие участие в голосовании, проголосовали за положительное решение вопроса. Референдум по вопросу «Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года», состоялся, так как в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме. Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», вынесенный на республиканский референдум 5 июня 2022 года, считается принятым, так как за положительное решение проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании, не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы.