Общество
"Сообщением" о запуске в небо искусственного солнца делятся в Казнете
В Казнете распространяется видеоролик, на котором якобы запечатлен запуск «искусственного солнца» в Китае. Сообщается, что оно в пять раз горячее настоящего. Это неправда, поясняет Stopfake.kz.



На самом деле на видео запечатлен запуск ракеты Long March 7A со спутниками Shiyan-12. Запуск прошел 23 декабря 2021 года. Ракета стартовала с пускового комплекса Вэньчан в 5:12 утра.

Как сообщает Reuters, то, что на видео запечатлен именно запуск ракеты, подтверждают обнаруженные в Сети снимки людей, собравшихся на пляже. Эти фотографии идентичны кадрам в вирусном ролике о «запуске искусственного солнца». Фото были опубликованы 23 декабря приблизительно во время запуска ракеты.

Отметим, что китайские ученые действительно работают над проектом, известным как «искусственное солнце». Однако это вовсе не рукотворное небесное тело, а огромный термоядерный реактор. Он располагается в Юго-западном институте физики в Чэнду, столице провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Его возвели для того, чтобы получить источник чистой и практически безграничной энергии. «Искусственным солнцем» реактор называется потому, что в нем ученые пытаются имитировать реакцию, протекающую в настоящих звездах: слияние атомов водорода с образованием гелия при чрезвычайно высоких давлениях и температурах. Для этого они используют два основных элемента — дейтерий и тритий. Их нагревают до тех пор, пока они не соединятся вместе, образуя гелий и высвобождая огромную энергию.

10 января 2022 года СМИ сообщили о том, что «искусственное солнце» установило мировой рекорд по самому продолжительному устойчивому ядерному синтезу. Реакция длилась более 17 минут. При этом в последнем эксперименте температура перегретой плазмы достигла 126 миллионов градусов по Фаренгейту и более. Это примерно в пять раз больше, чем у Солнца, которое излучает 10 000 градусов по Фаренгейту на поверхности и около 27 миллионов градусов по Фаренгейту в ядре.

Реактор подобной мощности надежно защищен от утечек плазмы, и реакция происходит исключительно внутри него. Также очевидно, что он имеет огромные размеры и запустить его в воздух, заменив им настоящее Солнце, невозможно. Это подтверждает финский специалист по безопасности Янне Альберг в своем Twitter-аккаунте HoaxEye.

В подписи к видео о «запуске искусственного солнца» также упоминается инициатива «прикрыть Солнце», якобы принадлежащая Биллу Гейтсу. Этот фейк мы уже опровергали ранее.

Таким образом, сообщения о запуске «искусственного солнца» являются дезинформацией. На видео показан запуск ракеты. «Искусственное солнце» — это термоядерный реактор, который построен на земле и не является заменой какой-либо звезде, так как в космос его запустить невозможно.

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