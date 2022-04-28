Сообщения о списке лиц, не досматриваемых в аэропортах, прокомментировало МИИР

В связи с публикациями в СМИ Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК дало разъяснение по вопросу досмотра на объектах транспортной инфраструктуры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР.

Данный перечень лиц был утвержден 18 июля 2014 года постановлением Правительства РК № 817. Однако в результате изменений законодательства в конце 2021 года полномочия по утверждению данного перечня были переданы уполномоченному органу в сфере транспорта, то есть в МИИР РК.

В связи с этим 18 апреля 2022 года министр индустрии и инфраструктурного развития подписал приказ № 213, которым переутверждены ранее существовавшие перечни:

- объектов транспортной инфраструктуры, на которых производится досмотр;

- лиц, в отношении которых не производится досмотр;

- веществ и предметов, запрещенных к вносу на объекты транспортной инфраструктуры.

«Следует подчеркнуть, что данный приказ касается только досмотра при входе на вокзалы, в станции метро и морской порт, в аэропорты, на аэродромы (где отсутствуют пассажирские терминалы), но не распространяется на действующие требования по проведению досмотра органами таможенной и пограничной службы Республики Казахстан», – пояснили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что согласно требованиям статьи 24-1 Закона РК «О транспорте в Республике Казахстан» в зависимости от уровня угрозы, установленного законодательством о противодействии терроризму, пассажиры и лица, посещающие объекты транспортной инфраструктуры, вещи, находящиеся при них, в том числе ручная кладь и багаж, подлежат досмотру.