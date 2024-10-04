Соревнования по байге и республиканский турнир по кокпару пройдут в Астане

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В Астане с 10 по 12 октября на ипподроме «Казанат» в рамках Национального фестиваля конного спорта, посвященного Дню Республики и 30-летию образования маслихатов Республики Казахстан, пройдут соревнования по байге и республиканский турнир по кокпару среди взрослых для наездников северного региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

«На данный момент в кокпаре зарегистрировано 7 команд. В частности, из Караганды зарегистрированы 2 команды, из Астаны, Акмолинской, Павлодарской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей – по одной. Регистрация все еще продолжается. В соответствии с программой турнира, 10 октября, в первый день приедут кокпаристы, наездники, состоится заседание мандатной комиссии и судейской коллегии, жеребьевка, знакомство сканунов с площадкой. 11 октября стартуют групповые игры по кокпару. А 12 октября пройдут финальные игры по кокпару. В игре кокпар будет шесть призовых мест. Общий призовой фонд турнира составляет 12 миллионов тенге», - рассказал главный судья соревнований Ерлан Канапин.

Также в рамках фестиваля пройдут конкурсы по видам соревнований. То есть будут организованы Кунан байга, Жорга байга, топ байга, аламан байга.

«В целом по скачкам сегодня онлайн зарегистрировано 8 лошадей. Из них на аламан байгу - 5 лошадей, на кунан – 3 лошади. Общий призовой фонд соревнований по байге - 20 миллионов тенге. В том числе в аламан байге определят победителей первых 5 мест. Остальные виды байги – по три места», - сказала судья Федерации «Бәйге» Гульнара Базарханова.

Торжественная церемония открытия соревнований состоится 12 октября в 11:00. Вход на национальный фестиваль конного спорта для зрителей бесплатный.

До ипподрома «Казанат» курсируют автобусы №№ 303, 309 и 323, добавили в городском акимате.