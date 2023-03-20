SOS от гражданина, уставшего от обещаний

Я всегда хожу на выборы. И делаю это осознанно, ведь мне не безразлична судьба моей страны. Помню, как ходили на выборы мои родители. Это был праздник, и не только потому, что они возвращались оттуда с вкусностями для нас, детей. Когда отец с матерью говорили «идем отдавать голоса», я удивлялся: «Кому это они хотят их отдать?..» Но глядя, как родители наряжаются, какие у них торжественные лица, относился к этому «дауыс беру», как к какому-то священнодействию. Достигнув совершеннолетия, я продолжил эту традицию.

Голосовать хожу одним из первых, а потом, выполнив свой граж­данский долг, спокойно сажусь завтракать. Сегодня сделал то же самое. За кого проголосовал, говорить не буду, но главное – я верю в своего избранника.

Могу сказать, что сегодняшние выборы сильно отличаются от предыдущих. В них явно слышен крик души гражданина, которому тридцать лет морочили голову обнадеживающе-обманчивыми программами. Сегодняшние выборы с многообразием партий и кандидатов-самовыдвиженцев - это SOS духовно-политической жизни Казахстана.

Рядовой избиратель, активно, как я заметил, идущий на выборы, просит спасти его ото лжи, очковтирательства, коррупции и кумовства старого Казахстана… Январские события были сигналом от общества, уставшего от обмана. Мы хотим шагать в ногу со всем цивилизованным демократическим миром. Поэтому я призывал всех пойти на выборы, чтобы не допустить того, чтобы кто-то воспользовался вашим голосом.