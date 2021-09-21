Состоялась встреча Вице-министра Егизбаева с Апостольским нунцием в Казахстане и Таджикистане Фрэнсисом Ассизи Чулликатт

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21 сентября 2021 года состоялась встреча Вице-министра информации и общественного развития С. Егизбаева с Апостольским нунцием в Казахстане и Таджикистане Фрэнсисом Ассизи Чулликатт, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.
Встреча прошла в канун 20 годовщины с момента визита в Казахстан Папы Римского Иоанна Павла II, который активно выступал против любых войн, устанавливал контакты с другими конфессиями, был сторонником межрелигиозного диалога.
В рамках встречи сторонами рассмотрены актуальные вопросы государственно-конфессиональных отношений и деятельности религиозных объединений.
Вице-министр подчеркнул роль Апостольской нунциатуры в поддержании атмосферы миролюбия и толерантности, стремлении верующих католиков Казахстана к прогрессу и процветанию, единству и сплоченности.
В ходе встречи С. Егізбаев отметил, что в настоящее время в Казахстане осуществляют свою деятельность 86 религиозных объединений Римско-Католической церкви, которые поддерживают конструктивные взаимоотношения с государством по актуальным вопросам религиозной сферы.
В свою очередь, Нунций заверил, что Апостольской нунциатурой будут приложены все необходимые усилия для поддержания сотрудничества Ватикана с Казахстаном по вопросам обеспечения межконфессионального согласия, продвижения межрелигиозного и межкультурного диалога в мире.