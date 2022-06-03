Состоялся 30-километровый велопробег в честь празднования 30-летия СВМДА

В 2022 году отмечается 30-я годовщина инициативы созыва Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и 30-летие вступления Казахстана в Организацию Объединенных Наций.

СВМДА является важной площадкой для диалога и сотрудничества между государствами-членами. По случаю этой знаменательной даты Секретариат СВМДА организовал 30-километровый велопробег во Всемирный день велосипеда.

Мероприятие было проведено в партнерстве с Акиматом г. Нур-Султан, Офисом Постоянного координатора ООН в Казахстане и Посольством Туркменистана в Нур-Султане. В нем приняли участие послы и представители дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Нур-Султане, а также любители велоспорта.

В своем приветственном выступлении от имени Председательства СВМДА Первый заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан г-н Акан Рахметуллин отметил, что велопробег преследует две цели: повысить осведомленность общественности о езде на велосипеде для содействия устойчивому развитию и отметить знаменательную дату в истории СВМДА – его 30-летие.

Первый заместитель Министра иностранных дел подчеркнул достижения СВМДА, как крупнейшего и самого представительного регионального форума в Азии с наиболее всеобъемлющей повесткой дня, объединяющего на сегодняшний день 27 государств-членов.

«В этом году 12-13 октября в рамках казахстанского Председательства в СВМДА состоится Шестая встреча глав государств и правительств. Мы надеемся, что этот Саммит СВМДА отразит исторический момент – запуск процесса постепенной трансформации СВМДА, что является стратегической целью казахстанского Председательства», – заявил Первый заместитель Министра иностранных дел.

Акан Рахметуллин поблагодарил участников велопробега за постоянную поддержку СВМДА и его усилий по построению мирного, безопасного и устойчивого будущего для Азии.

Постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори отметила: «Сегодня, во Всемирный день велосипеда, мы отмечаем великую силу велосипеда и подчеркиваем важность немоторизованного транспорта для достижения Целей устойчивого развития и борьбы с изменением климата. Это должно сопровождаться активными усилиями по повышению безопасности дорожного движения и интеграции велосипедов в планирование и проектирование устойчивого транспорта. В перспективе Повестки дня на период до 2030 года мы должны декарбонизировать все виды транспорта, чтобы к 2050 году достичь нулевого уровня выбросов во всем мире».

В своем приветственном обращении к участникам велопробега Посол Туркменистана Батыр Реджепов отметил давнюю историю и многофункциональность велосипеда, который является простым, недорогим, надежным и приемлемым видом транспорта.

«Туркменистан выступил с инициативой учреждения этой международной даты в рамках ООН. В свою очередь, Генеральная Ассамблея ООН поддержала это предложение и приняла специальную резолюцию в апреле 2018 г. и объявила 3 июня Всемирным днем велосипеда. Соавторами Резолюции ООН «Всемирный день велосипеда» выступили 56 государств, документ был принят 198 странами единогласно», - сказал Посол Батыр Реджепов.

Вышеупомянутая резолюция призывает международное сообщество, в том числе, международные и региональные организации, осуществлять сотрудничество в проведении Всемирного дня велосипеда и привлекать к нему внимание общественности.

После завершения велопробега Исполнительный директор СВМДА Посол Кайрат Сарыбай заявил, что, участники мероприятия присоединились к глобальным усилиям по популяризации езды на велосипеде.

«Активная езда на велосипеде, несомненно, ведет к снижению выбросов парниковых газов и способствует достижению Целей устойчивого развития. Следует отметить, что человеческая энергия и мудрость способны изменить жизнь к лучшему – этот рукотворный лес вокруг Нур-Султана является наглядным тому подтверждением. Всего два десятилетия назад здесь была голая степь, а сегодня деревья создают микроклимат не только для людей, но и для животного мира», – заключил глава Секретариата.

Участники велопробега высоко оценили усилия организаторов мероприятия и подчеркнули важность развития велосипедной культуры, а также отметили планомерные усилия СВМДА по укреплению мира, стабильности, сотрудничества и обеспечению процветания в Азии.

СВМДА применяет комплексный подход к безопасности, признавая, что военно-политическое измерение, измерение новых вызовов и угроз, экологическое, экономическое и человеческое измерения взаимосвязаны и должны рассматриваться вместе. Защита окружающей среды, обеспечение устойчивости и продвижение «зеленых» технологий являются приоритетными вопросами экологического измерения.