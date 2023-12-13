Сотни автомобилей скопились на казахстанских трассах из-за непогоды

Транспорт
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Из-за непогоды на республиканских трассах в Казахстане застревают автомобили, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу национальной компании «КазАвтоЖол»

Скриншот с видео: t.me/qazavtojol

Пятые сутки в Казахстане бушует непогода: обильный снегопад, морозы, местами низовая метель и порывистый ветер.

По информации «КазАвтоЖола», на текущий час ограничено движение на 11 участках республиканских дорог в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Мангистауской и области Жетысу.

Как сообщил директор департамента эксплуатации нацкомпании Дархан Саканов, на участках автомобильных дорог наблюдается скопление 400 автомобилей. 

Между тем трассы усиленно очищаются от снега. Работают 1 231 дорожный работник и 528 единиц техники. 

 

 

#погода #транспорт #дороги #КазАвтоЖол

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