Сотрудничество между Казахстаном и Россией, к счастью, отличается от глобальных тенденций – Токаев

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев на XVIII форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России указал на важность создания взаимовыгодных условий в нынешних условиях кризиса в международной торговле и геополитической неопределенности, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Президент Казахстана ссылаясь на данные Всемирной торговой организации, сообщил, что самые развитые страны мира, стоявшие у истоков либеральных торговых договоренностей, в последние полгода увеличивают темпы введения экспортных ограничений. В пример он привел ситуацию, когда страны G20 с мая по октябрь текущего года вели 47 ограничительных мер на товары, объем торговли которыми не превышает 160 млрд долларов.

«Речь идет о постоянно возникающих запретах на экспорт, дополнительных лицензионных требованиях, квотах и пошлинах. На этом фоне сотрудничество между Казахстаном и Россией, к счастью, отличается от глобальных тенденций. В прошлом месяце мы отметили знаменательную для наших стран дату: 30-летие установления дипломатических отношений. За это время наши государства смогли выстроить взаимовыгодное стратегическое партнерство, основанное на прочных узах дружбы и добрососедства. Между нашими странами налажен доверительный, конструктивный диалог, достигнут высокий уровень сотрудничества», - сказал Токаев.

По его словам, страны активно взаимодействует в рамках международных организаций и интеграционных объединений. В их числе ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и СВМДА, что вносит, по мнению главы государства, значительный вклад в обеспечение региональной безопасности и повышение роли всей Евразии в глобальной политике и экономике.

«Из года в год усиливается экономическая кооперация между нашими странами. Неуклонно растет взаимный товарооборот, реализуются совместные проекты, увеличивается доля национальных валют во взаиморасчетах. В прошлом году объемы торговли между Казахстаном и Россией достигли нового рекордного значения – практически 24,5 млрд долларов. Итоги первых 9 месяцев текущего года показывают рост товарооборота на 5%. Улучшился ассортимент казахстанского экспорта в Россию, стоимость которого превышает 100 тыс. долларов. По сравнению с прошлым годом количество товарных позиций увеличилось с 640 до 1050 наименований. Поставки в российские регионы выросли более, чем в 2,5 раза – это только из Алматы в качестве примера. А из Астаны – в 5 раз. Значительно активизировалась приграничная торговля. К примеру, поставки в Россию из Актюбинской области увеличились на 48%, из Павлодарской области – на 36%», - отметил президент Казахстана.

Растет, по его данным, и российский экспорт в Казахстан. Так, поставки нефтепродуктов увеличились на 35%, полуфабрикатов из стали – на 22%, руд, драгоценных металлов – на 20%, удвоился экспорт пшеницы.

«В нашей стране успешно работают более 17 тыс. компаний с российским участием и казахстанско-российских совместных предприятий", - добавил президент.