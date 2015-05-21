Сотрудник СТО угнал автомобиль клиента в Зыряновске

В Зыряновске 31-летний маляр СТО, будучи в состоянии алкогольного опьянения, угнал BMW 520, принадлежавший одному из клиентов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на YK-avto.kz
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По предварительной информации полицейских, сотрудник станции после употребления алкоголя решил прокатиться по городу в автомобиле клиента марки BMW.
Петлявшая по трассе иномарка привлекла внимание дорожного патруля. После пяти минут преследования блюстители порядка остановили автомобиль. Пьяный мужчина не смог предъявить документы на машину и права.
"Мужчина заявил, что забыл права в гараже", – пояснила старший инспектор управления административной полиции ВКО Акгуль Атудинова.
Полицейские вернули машину владельцу, а в отношении угонщика ведется досудебное расследование по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)".