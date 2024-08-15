Сотрудники музея-заповедника провели полевой семинар для детей

Мероприятие было приурочено ко Дню археолога, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: пресс-служба МКИ

Сегодня, в международный День археолога государственный историко-культурный музей-заповедник «Ботай» организовал полевой семинар для воспитанников Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Айыртауского района СКО.

Цель мероприятия - совершенствование познавательной активности и любознательности и популяризация историко-культурного наследия.

Сотрудники музея-заповедника провели полевой семинар в интерактивной, игровой форме.

Также участников семинара ознакомили с методами проведения археологических раскопок.

Программа завершилась соревновательными спортивными мероприятиями по метанию копья и игровой «стрельбе из лука».