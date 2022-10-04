Социально-экономический блок Послания президента обсудили члены Клуба молодых экспертов при Сенате Парламента РК

Под преседательством спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось очередное заседание Клуба молодых экспертов. Его участники обсудили социально-экономической блок Послания президента и озвучили предложения по его реализации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В качестве приглашённого гостя во встрече принял участие министр национальной экономики Алибек Куантыров. Открывая заседание клуба, председатель Сената отметил, что приоритетами нового экономического курса являются стимулирование частной предпринимательской инициативы, развитие конкуренции, справедливое распределение национального дохода и другие стратегические изменения.

«Первоочередные задачи, которые поставлены в Послании – это поэтапный отказ от вмешательства государства в ценообразование, демонополизация экономики. Также для обеспечения устойчивого экономического роста необходима понятная и предсказуемая экономическая политика. Для перезагрузки финансового сектора президент страны поручил подготовить новый Налоговый кодекс. Соответствующая работа уже началась. Также глава государства отметил необходимость значительного реформирования и принятия конкретных мер по улучшению ситуации в сферах таможенного администрирования и бюджетной политики», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Кроме того, как отметил председатель Сената, в Послании особое внимание уделено системной поддержке предпринимательства, в том числе посредством внедрения новой модели государственно-частного партнерства и решения вопроса нехватки кредитных ресурсов.

По мнению Маулена Ашимбаева, учитывая последствия пандемии на экономику страны в условиях ограниченных ресурсов, глава государства обозначил ряд основных приеритетов.

«Мы сейчас нуждаемся в четких правилах «игры» для предпринимателей, по которым в течение предстоящих лет можно работать, выстраивать свою деятельность и свой бизнес в Казахстане. Это важный шаг для того, чтобы сформулировать новую парадигму справедливого, открытого и демократического Казахстана. Следующая задача, которая вытекает из Послания – это уменьшение доли государства в экономике через реформирование национальных компаний, квазигоссектора и иные инструменты. И еще один приоритет: мы должны пойти на целенаправленные шаги по активному кредитованию экономики. Президент страны очертил базовые правила. Мы должны дать по ним предложения, донести до основных вовлеченных сторон и дальше совместно придерживаться этих правил», - подчеркнул спикер Сената.

В свою очередь министр национальной экономики Алибек Куантыров осветил приоритеты работы министерства, а также выразил признательность участникам заседания за комплексный аналитический подход, исследование отечественных и мировых экономических процессов, отметив важность совместной работы государства с экспертным сообществом в выработке новых идей.

Члены Клуба молодых экспертов озвучили ряд предложений и рекомендаций, касающихся международного опыта налоговых ставок и иных социальных отчислений, стратегии казахстанского бизнеса в условиях санкционного давления и других актуальных вопросов экономического развития.