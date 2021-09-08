Совершавшего разбойные нападения экс-полицейского осудили в Павлодаре
Бывшего младшего сержанта полиции осудили за разбой в городе Павлодаре. Молодого человека приговорили к длительному сроку заключения в колонии, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Приговор 23-летнему бывшему водителю линейного отдела полиции на станции Павлодар вынес суд №2 Павлодара.
По версии обвинения, находясь на службе, вооруженный табельным пистолетом Макарова младший сержант совершил 4 разбойных нападения. Перед каждым преступлением он менял форменную одежду на гражданскую. Страж порядка, угрожая пистолетом, забирал деньги у кассиров АО «Казпочта», ТОО по выдаче займов, а также двух магазинов.
Подсудимый в суде частично признался в содеянном, также дали показания потерпевшие и свидетели. Кроме того, суд учел и вещественные доказательства, в том числе изъятые с места происшествия – деньги и одежда, в которую молодой человек переодевался.
Прокурор просил для бывшего полицейского 9 лет лишения свободы. Потерпевшие согласились с прокурором. Подсудимый просил смягчить приговор.
Между тем санкция части 3 статьи 192 УК РК – разбой, которая была предъявлена бывшему младшему сержанту полиции, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.
«С учетом отягощающего обстоятельства – совершение преступления лицом, нарушившем присягу, назначено 10 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности, – сообщили в суде №2 Павлодара. – Кроме того, он лишен звания младший сержант полиции».
Материальный ущерб полностью возместили родители молодого человека.
Напомним, 1 марта 2021 года под угрозой применения насилия сотрудник полиции отобрал у продавца 120 тысяч тенге. Преступление было раскрыто в течение часа. Похищенные денежные средства изъяты. В тот же день в селе Кенжеколь, в магазине «Керемет», подозреваемый также пытался отнять деньги у продавца. Видео происшествия появилось в соцсетях. Девушка оказала сопротивление и не дала возможность ограбить кассу магазина.
Младший сержант полиции на транспорте был задержан 1 марта 2021 года. Было проведено служебное расследование, по результатам которого начальник линейного отдела полиции станции Павлодар и его заместитель освобождены от занимаемых должностей. Восемь сотрудников из числа руководящего состава линейного отдела полиции на станции Павлодар и Департамента полиции на транспорте получили дисциплинарные взыскания.
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