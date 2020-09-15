Советник Токаева получил должность в Узбекистане

Бывший президент Европейского банка реконструкции и развития - внештатный советник Президента РК Сумма Чакрабарти станет советником лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева. Об этом он сообщил в своем Twitter, передает Kazpravda.kz.
"Я полон радости, поскольку только что услышал, что президент Узбекистана Мирзиеев назначает меня своим советником по экономическому развитию, эффективному управлению и международному сотрудничеству. Буду рад помочь ему в реализации его программы реформ", – написал Чакрабарти.
14 сентября Сума Чакрабарти был назначен советником президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Он также был включён в состав Высшего президентского совета по реформам, образованном указом главы государства.