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1. 30 мая 2025 года Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в Астане принял Председателя Совета Министров Итальянской Республики Джорджию Мелони, Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева для участия в первой встрече Глав государств Центральной Азии и Председателя Совета Министров Итальянской Республики.

2. В ходе открытого и конструктивного диалога лидеры, напомнив о существующих исторических связях между регионом и Италией, обменялись мнениями о состоянии и перспективах сотрудничества между государствами Центральной Азии и Италией, и высоко оценили развитие отношений за последние три десятилетия с момента установления дипломатических связей.

3. Лидеры отметили достигнутый прогресс после проведения Третьей министерской конференции в формате «Центральная Азия + Италия», состоявшейся в Риме в 2024 году, и подтвердили свою приверженность укреплению партнёрства, основанного на общих ценностях, взаимном уважении и общих интересах.

4. Была подчёркнута широта двустороннего сотрудничества, а также развитие связей между государствами Центральной Азии и Италией в рамках Европейского союза (ЕС) и других многосторонних платформ.

5. Глава итальянского правительства выразила поддержку устремлениям государств Центральной Азии к углублению регионального сотрудничества. В этой связи, была подчёркнута важность Консультативных встреч Глав государств Центральной Азии, играющих ключевую роль в продвижении регионального сотрудничества, многостороннего взаимодействия, укреплении мира и стабильности, достижении устойчивого развития и коллективном реагировании на текущие вызовы для региона.

6. Лидеры приветствовали подписание 13 марта 2025 года Договора о государственной границе между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан, а также соглашение между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном о точке соприкосновения границ их государств, что будет способствовать миру и процветанию в регионе.

7. Саммит приветствовал активизацию отношений между Центральной Азией и ЕС, отметив важность Стратегии ЕС по Центральной Азии, а также Совместной дорожной карты, разработанной в 2023 году, для углубления связей. Лидеры особо подчеркнули значимость результатов 20-ой министерской встречи «Центральная Азия – Европейский Союз», прошедшей 27 марта 2025 года в Ашхабаде, и Первого Саммита «Центральная Азия – ЕС», прошедшего 3-4 апреля 2025 года в Самарканде, который вывел сотрудничество на уровень стратегического партнёрства.

8. Лидеры выразили признательность за совместные усилия и текущие проекты в рамках многосторонних платформ, особенно в рамках Организации Объединённых Наций и её специализированных учреждений. Отражая давнее многостороннее сотрудничество между Италией и странами Центральной Азии, лидеры признали активную роль и приверженность Италии в решении вопросов безопасности, экологии и инфраструктуры, а также её инициативы, направленные на содействие сотрудничеству и инновациям в регионе.

9. Лидеры подтвердили свою решимость сотрудничать в интересах мира, безопасности, демократии, продвижения прав человека и верховенства права, и устойчивого развития. Лидеры Центральной Азии и Италии вновь заявили о своей неизменной приверженности принципам Устава ООН, включая уважение независимости, суверенитета и территориальной целостности всех государств, защиту прав человека и основных свобод, отказ от применения силы или угрозы её применения, а также мирное разрешение международных споров. Выражена поддержка усилиям по достижению справедливого и устойчивого мира во всех конфликтах на основе соблюдения норм международного права и принципов, закреплённых в Уставе ООН.

10. Выражена готовность к обсуждению возможности сотрудничества в целях устойчивого прогресса Африканского континента в соответствии со стратегическим видением Италии, изложенным в Плане Маттеи.

11. Лидеры подчеркнули важность решения ключевых глобальных вызовов. Они договорились усилить сотрудничество в противодействии возникающим угрозам, укрепить взаимодействие в борьбе с изменением климата, терроризмом и киберугрозами, экстремизмом, незаконной миграцией, а также всеми видами незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, таких как фентанил.

12. В этой связи, Лидеры договорились о дальнейшем развитии диалога и сотрудничества между Италией и Центральной Азией в сфере безопасности посредством регулярных встреч на региональном уровне, с особым акцентом на сотрудничество правоохранительных органов, противодействие незаконным видам трафика – таким как торговля наркотиками, оружием и людьми – а также на меры по дерадикализации и предотвращению экстремизма. Выражен интерес к дальнейшему изучению возможностей для расширения обмена информацией, опытом, знаниями, передовыми практиками и специальному обучению квалифицированных кадров.

13. Лидеры приветствовали устойчивый рост экономических связей между Центральной Азией и Италией, и подтвердили свою общую приверженность углублению торгово-экономического взаимодействия, привлечению инвестиций и поддержке развития малого и среднего бизнеса.

14. Основываясь на устойчивом экономическом росте и стабильном увеличении двусторонней торговли между Центральной Азией и Италией, Лидеры договорились принять меры по расширению сотрудничества во взаимосвязанных сферах, таких как природные ресурсы, климат и энергетика – включая возобновляемые источники энергии (например, солнечную, ветровую, гидроэнергию и др.), критически важные сырьевые материалы, сельское хозяйство, взаимосвязанность и критически важная инфраструктура – в том числе посредством стратегии ЕС «Global Gateway».

15. Лидеры подчеркнули важность решения экологических проблем, таких как кризис Аральского моря, таяние ледников и обеспечение устойчивого развития горных районов. Они отметили значимость дальнейшего сотрудничества по водным вопросам, включая внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, и в этой связи приветствовали инициативы по проведению мероприятий высокого уровня по указанным темам. Лидеры также приветствовали участие Италии в экологических инициативах в Центральной Азии, включая пилотные проекты, связанные с кризисом Аральского моря.

16. Лидеры отметили необходимость усиления сотрудничества между Центральной Азией и Италией в энергетическом секторе, призвав к укреплению сотрудничества на всех уровнях в данной сфере. Признали важность создания эффективной правовой и регуляторной базы для привлечения иностранных инвестиций в проекты по возобновляемой энергетике и продвижению устойчивых энергетических решений. Лидеры отметили опыт Италии в сфере технологических инноваций, которые могут служить в качестве катализатора развития возобновляемых источников энергии.

17. Лидеры отметили значительный потенциал государств Центральной Азии в области возобновляемой энергетики и производства водорода.

18. Они достигли договорённости о поддержке сотрудничества и развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) как надёжного и эффективного мультимодального коридора между Центральной Азией и Европой, и призвали итальянские железнодорожные и логистические компании к участию в проектах в сфере транспорта, инфраструктуры и консалтинга. Лидеры подчеркнули важность улучшения железнодорожной взаимосвязанности в регионе и договорились продолжить развитие ТМТМ, что также отражает общие приоритеты, предусмотренные Стратегией ЕС «Глобальные ворота».

19. Лидеры отметили, что достижение климатических и цифровых целей требует решения задач, связанных с добычей и переработкой критически важного сырья. В этой связи, страны Центральной Азии и Италии согласились искать взаимовыгодные партнёрства для содействия устойчивому экономическому развитию, в том числе через формирование цепочек добавленной стоимости в странах-производителях.

20. Лидеры признали важность учёта экономических, экологических и градостроительных последствий инфраструктурных и промышленных проектов в отдельных районах Центральной Азии, с целью обеспечения устойчивого роста и повышения качества жизни населения.

21. Лидеры договорились о запуске совместных мероприятий, направленных на обмен знаниями и институциональное сотрудничество в ключевых секторах. К ним относятся: предложение провести круглый стол по вопросам сотрудничества в области водных ресурсов в формате «Центральная Азия + Италия» до 2026 года и круглый стол по энергетическому сотрудничеству в 2027 году, в частности по продвижению технологий устойчивого производства энергии и повышения её эффективности.

22. Лидеры выступили за создание платформ для обмена знаниями с целью более эффективного решения глобальных вызовов в таких сферах, как энергетика, водные ресурсы, устойчивое сельское хозяйство, здравоохранение и взаимосвязанность. На этом фоне, они приветствовали формирование сети обмена знаниями между шестью странами. Особенно отмечен вклад Италии в реализацию технологических программ в Центральной Азии как важный фактор продвижения инноваций и укрепления сотрудничества.

23. Лидеры вновь выразили заинтересованность в возможном сотрудничестве в сфере миграции и подтвердили готовность к дальнейшему расширению взаимодействия в области технического и профессионального образования.

24. Лидеры подчеркнули важность расширения связей в области академического обмена, науки, исследований и инноваций, а также в сфере туризма. Призвали к дальнейшим шагам по развитию гуманитарных связей. Отметили необходимость интенсификации молодёжных обменов и совместных инициатив, направленных на сближение своих молодых поколений. Вклад Италии в технологические программы в регионе был отмечен как ключевой фактор, способствующий развитию как инноваций, так и сотрудничества.

25. Лидеры договорились способствовать дальнейшим контактам и приняли к сведению предложение Кыргызской Республики о проведении у себя следующего Саммита «Центральная Азия + Италия» в 2027 году, а также организовать Четвёртую конференцию министров иностранных дел весной 2026 года в Италии.

26. Председатель Совета Министров Итальянской Республики, а также президенты Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан выразили благодарность Президенту Республики Казахстан за тёплый приём и успешную организацию встречи в Астане.