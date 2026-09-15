Токаев – Президенту Кореи: Планы у нас весьма амбициозные

Президенты Казахстана и Республики Корея провели переговоры в узком составе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность Ли Чжэ Мёну за приглашение посетить Республику Корея.

– Республика Корея является стратегическим партнером Казахстана. Наши народы издавна связывают крепкие узы дружбы и взаимопонимания, тесные культурно-гуманитарные связи. Между нашими странами нет каких-либо противоречий и разногласий. Наша цель – всестороннее развитие двусторонних отношений. Сегодня на высоком уровне прошел бизнес-форум, в котором участвовала прибывшая со мной представительная делегация деловых кругов. В различных сферах реализуются перспективные проекты. Планы у нас весьма амбициозные. В частности, мы детально обсудили вопрос дальнейшего развития проекта Alatau City. Это действительно очень важный проект, которому мы придаем большое значение. Положения, касающиеся статуса этого города, внесены в Конституцию. Корейским компаниям будут предоставлены все правовые гарантии. В Казахстане проживает более 120 тысяч этнических корейцев. Для них созданы все условия, они являются активными членами нашего общества, – сказал Президент.

Он отдельно остановился на личности корейского генерала Хон Бом До.

– Я хорошо знаком с историей генерала Хон Бом До. Он настоящий герой, патриот. С полной уверенностью можно заявить, что сохранение памяти о нем стало проявлением взаимной мудрости. Удивительно, что даже по прошествии более ста лет корейский народ не забывает своего генерала. Преклоняясь перед его памятью, мы вернули его останки на родину, тем самым выполнив свой гражданский долг, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент высоко оценил текущее состояние и перспективы взаимодействия двух стран в различных областях.

– Что касается двусторонних отношений, то в ходе данного визита были подписаны коммерческие соглашения на 19 млрд долларов. Мы удовлетворены работой с корейскими инвесторами и готовы продолжать работать с ними. Имеются хорошие планы по строительству отелей, нефтеперерабатывающего завода и градостроительству. Особое внимание уделяется укреплению культурно-гуманитарных связей, – сказал Глава государства.

Президент Республики Корея тепло поприветствовал Главу Казахстана, отметил особое значение его визита в Сеул.

– Благодарим за принятое Вами решение по возврату останков генерала Хон Бом До, сыгравшего особую роль в истории Кореи и защите корейского народа в трудные времена. В Казахстане корейские граждане в свое время были очень тепло приняты. Мы признательны за это Вам и всему казахскому народу, – подчеркнул Ли Чжэ Мён.

В ходе встречи была отмечена готовность двух стран работать друг с другом на долгосрочной основе и оказывать в случае необходимости взаимную всестороннюю поддержку.

По итогам встречи лидеры двух государств подтвердили решимость укреплять стратегическое партнерство Казахстана и Республики Корея, наполняя его новым практическим содержанием.