Совместное заявление о стратегическом партнерстве приняли Токаев и Кобахидзе

Президент

По итогам переговоров Глава государства и Премьер-министр Грузии приняли совместное заявление об установлении стратегического партнерства между двумя странами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Фото: Акорда

Члены делегаций двух стран обменялись следующими межгосударственными и межведомственными документами:

1.   Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры Грузии о сотрудничестве в области культуры;


 
2.   Меморандум о взаимном сотрудничестве между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Министерством экономики и устойчивого развития Грузии;

3.   Меморандум о взаимопонимании между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством экономики и устойчивого развития Грузии о сотрудничестве в сфере туризма.

 

 

#Токаев #заявление #Грузия #Кобахидзе

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