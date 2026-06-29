Совместное заявление о стратегическом партнерстве приняли Токаев и Кобахидзе

По итогам переговоров Глава государства и Премьер-министр Грузии приняли совместное заявление об установлении стратегического партнерства между двумя странами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Члены делегаций двух стран обменялись следующими межгосударственными и межведомственными документами:



1. Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры Грузии о сотрудничестве в области культуры;





2. Меморандум о взаимном сотрудничестве между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Министерством экономики и устойчивого развития Грузии;

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством экономики и устойчивого развития Грузии о сотрудничестве в сфере туризма.