Современная геополитика – это история о связях и сотрудничестве

Клуб Qalam Global и Казахстанский совет по международным отношениям уже не первый раз организовывают в Астане public talk с интересными зарубежными учеными, исследователями. В ноябре их гостем стал Параг Ханна – всемирно известный ученый, футуролог, политолог, автор нескольких мировых бестселлеров.

Он известен своими исследованиями в области глобализации, урбанизации и технологического развития, является сторонником теории многополярности мира и активно изучает процессы, которые формируют новый мировой порядок.

Тема лекции Парага Ханны в Астане была обозначена как «Новые шелковые пути в эпоху геополитической напряженности и климатических изменений», что стало отражением позиции исследователя: все происходящие в мире события взаимосвязаны и невозможно рассмат­ривать различные явления и вызовы в отрыве друг от друга, ибо они не просто происходят одновременно, но и активно влияют друг на друга.

Побывав на лекции, мы собрали для вас интересные мысли и тезисы, которыми поделился спикер.

Рынок, а не монополия

По словам Парага Ханны, он на протяжении уже нескольких десятилетий продвигает тезис о том, чем именно нынешний исторический период отличается от других с точки зрения геополитики, международных отношений.

«Говоря о геополитике, какой она была раньше, мы часто оперируем такими понятиями, как «государство-гегемон», «мировой лидер», «супердержава» и так далее. То есть всегда было такое видение: есть некое «государство номер один». Я с этим не согласен. Моя идея: номера один не существует. Геополитика – это сеть, паутина связей, в которой каждый регион и страна имеют значение», – считает исследователь.

Он подчеркивает: не надо думать, что один человек, одна политика, одна страна командует в мире и управляет всей мировой системой. В мире нет игрока, который может диктовать правила всем остальным. Каждая страна может ассоциироваться, объединяться, сотрудничать, налаживать связи исходя из собственных национальных интересов и взаимной выгоды.

«Я это называю геополитическим рынком, – отмечает Параг Ханна. – Именно так к этому следует подходить. Аналогия такая: вы идете за покупками на рынок или в супермаркет. В монополистической системе у вас только один поставщик, один выбор и одна цена. В открытой рыночной системе есть много поставщиков, много вариантов, альтернатив и цен. Это и есть понятие «геополитического рынка»: вы сами решаете, с кем вступать в партнерские отношения в области безопасности, с кем будете торговать, у кого брать технологии и так далее. Это квинтэссенция того, что я называю многосторонней системой.

Вы не принимаете ничью сторону раз и навсегда, не присоединяетесь к блоку, нет дуализма, нет необходимости делать выбор, который отрежет вам путь к другим вариантам. <...> Казахстан, Индия, ОАЭ, Саудовская Аравия – в числе государств, которые стали первопроходцами в использовании этого принципа многостороннего союзничества. В вашей стране эта политика мудро ведется уже более 30 лет. Я наблюдал, как это происходило при Нурсултане Назарбаеве. Сейчас Президент Касым-Жомарт

Токаев продолжает эту умную дипломатию, продвигает многостороннее союзничество. Этот геополитический рынок будет длиться еще долго, поэтому странам нужно вырабатывать определенные привычки», – считает эксперт.

Современная геополитика, по его мнению, это не мир жестко зафиксированных союзов или блоков. Сегодня это история про связи и сотрудничество, которые формируют картину мира. И в условиях «геополитического рынка» страны не становятся перед дилеммой, какую сторону выбрать, они могут пользоваться всеми возможностями, которые этот рынок предлагает.

«Сейчас говорят о новой холодной войне, но вспомним, что даже в прежней холодной войне было движение Неприсоединения – десятки стран, которые не выбрали никакую сторону. И нынешняя ситуация – это точно не новая холодная война, я считаю это плохой аналогией. Сейчас гораздо больше стран, которые не будут ни к кому примыкать, не будут выбирать сторону, а будут придерживаться многостороннего союзничества во всех направлениях. А если большинство государств выберут не выбирать сторону, то как мы сможем перейти к ситуации бинарной холодной войны?» – говорит Параг Ханна.

Регионы возможностей

Среди исследовательских интересов Парага Ханны особое место занимает Азия. Во время лекции в Астане он поделился забавным фактом из жизни: еще в университете ему дали прозвище Парагстан – за огромный интерес и симпатию к региону, где сосредоточены государства со «стан» в названии, к Казахстану и Центральной Азии в частности. В нашей стране исследователь бывал много раз, даже, по его словам, привозил сюда на каникулы детей.

Причина такого интереса в том, что Азия, по его мнению, это регион возможностей. Здесь наблюдается очень интерес­ная динамика взаимоотношений между государствами, а сами страны показывают стремительный рост, модернизацию, устойчивость.

«Западная Азия (страны Залива), Юго-Восточная Азия и Центральная Азия – регионы возможностей, – уверен Параг Ханна. – Это очень прагматичный треуголь­ник. Мне нравятся составляющие его страны, потому что они сосредоточены на выстраивании связей, у них высокая взаимодополняемость, синергия – по ресурсам, капиталу, промышленности и так далее. <...> Рекомендую выделять больше ресурсов на укрепление этих взаимосвязей. Это в том числе поможет стабилизировать некоторые страны, которые в настоящий момент сталкиваются с вызовами, и конечно, это позволит соз­дать новые траектории взаимодействия, новые пути сотрудничества, маршруты для торговли, повысит вашу инвестиционную привлекательность. Все это – часть новой истории Шелкового пути», – отмечает исследователь.

Делая отсылку к своему начальному тезису, Параг Ханна подчеркнул, что траекторию развития этого большого регио­на формируют сами находящиеся здесь страны и именно так они и должны рассматривать свою роль в общем будущем.

«Нужно помнить о парадигме геополитического рынка: державы, которые выстроили самые прочные и больше всего связей добьются самого большого успеха. Размер страны – не главное. Численность населения – не главное. Функциональность ваших связей – вот от чего зависят влиятельность и сила. И те державы, у которых больше всего связей, те в итоге и выиграют. Казахстан это понимает и продолжает эти связи выстраивать», – отметил спикер.

Влияние климатических изменений

Масштаб происходящих сегодня в мире климатических изменений и их последствия серьезно влияют на многие глобальные процессы. В своей лекции Параг Ханна сделал акцент на таких аспектах, как повышение устойчивости и миграция.

Он обратил внимание, что уже сейчас эксперты отмечают: многие страны становятся менее пригодными для жизни и эти процессы будут продолжаться. В то же время есть государства, климатические условия в которых в результате происходящих изменений, напротив, становятся более благоприятными.

Климатическая миграция уже стала реальностью современной геополитики, и в будущем можно ожидать ее ускорения. Люди будут более активно уезжать из проблемных в плане климата регионов в более устойчивые в этом отношении страны.

Казахстан, подчеркнул Параг Ханна, – одна из тех стран, где в перспективе ожидаются благоприятные условия для жизни. И это может стать еще одним важным преимуществом.

«Безусловно, все равно у каждой страны есть риски, и нужно инвестировать в инфраструктуру, в устойчивое развитие, в системы реагирования и адаптации к изменениям климата – это подготовка к пожарам, к паводкам. Все должны больше вкладываться в это, выстраивать международные связи и укреплять внутренние системы. В эпоху неопределенности нужно обеспечивать стабильность своих территорий. Стабильные страны будут привлекать инвестиции и таланты, – отметил эксперт. – Казахстан однозначно имеет потенциал стать одним из глобальных цивилизационных центров. Вы уже являетесь местом притяжения для талантов в регионе, и вы можете позицио­нировать себя как глобальный хаб для талантов. Мы живем в мире молодежи – она составляет почти половину населения планеты, это более 4,5 миллиарда человек. Поведение молодежи сегодня иное, нежели в предыдущих поколениях. <...> Скорее всего, они будут идентифицировать себя с определенными глобальными посылами и парадигмами и будут искать места для жизни, которые соответствуют их ожиданиям и ценностям».

Он отметил, что инвестиции в инфраструктуру и устойчивое развитие, усиление экономики, поддержка роста в экологическом и технологическом направлениях помогут Казахстану реализовать свои конкурентные преимущества и привлечь больше ресурсов, в том числе инвестиций и человеческого капитала.

Говоря о том, могут ли климатические изменения и их последствия стать причиной конфликтов между государствами, Параг Ханна отметил, что такое, безусловно, возможно, но, по сути, бессмысленно. Например, акцентировал он, войны за воду не будут способствовать появлению новых водных ресурсов, поэтому решение проблемы лежит не в военной, а в политической и научной плоскостях.

Страны должны договариваться о совместном рациональном управлении и справедливом распределении ресурсов, создавать системы сбережения, совместно реализовывать научные проекты, которые помогут сохранять и наращивать ресурсную базу.

Карта будущего – контакты,

а не границы

Как считает Параг Ханна, когда мы сегодня говорим о развитии и геополитике, необходимо учитывать все тренды, процессы и аспекты, которыми описывается современный мир. Сюда входит все – границы, география, климат, миграция, транспортные сообщения, торговые потоки, ресурсы, трубопроводы, энергосистемы, оптоволоконные кабели и многое-многое другое.

Прежние карты мира, которые показывают только границы государств, устарели, уверен исследователь. Современная геополитическая карта должна отражать всю широту и глубину связей, существую­щих между государствами, регионами, континентами.

«Выигрывают те державы, у которых больше всего связей, – вновь подчеркнул Параг Ханна. – И на такой карте вы можете видеть, насколько много у вас связей и где есть пробелы, видите возможности для выстраивания новых связей – с кем, как, для чего. Если инвестировать в свои связи, во взаимосвязанность, мы можем менять карту нашего будущего. Именно так происходят изменения в геополитике. Это не случайные процессы, это не последствия войн. Изменения происходят и эволюционно», – уверен он.