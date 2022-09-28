Есть договоренности с Microsoft, Epam и Coursera о локализации в Казахстане – Токаев

В Казахстане созданы очень хорошие условия для развития IT-сектора. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания Международного технологического форума "Digital Bridge 2022", передает Kazpravda.kz.

"На сегодняшний день можно по праву сказать, что в Казахстане созданы очень хорошие условия для развития IT-сектора. Это касается как регуляторной базы, так и специальных площадок с уникальными режимами и инструментами для развития IT-бизнеса. Мы создали международный технопарк IT-стартапов "Аstana Hub", где действуют особый налоговый и визовый режим. Более 900 компаний уже стали его резидентами и успешно работают на казахстанском и международном рынках", – сказал Президент РК.

Кроме того, Токаев подчеркнул, что в Алматы создан IT-кластер, действующий на базе специальной экономической зоны "Парк инновационных технологий". Его особенность заключается в экстерриториальном резидентстве и применении преференциального режима.

"В целом, развитие IT-сектора – важный и постоянный приоритет государственной политики. Недавно будучи в США я провел встречи с руководством таких компаний, как Microsoft, Epam, Coursera. И были достигнуты конкретные договоренности об углублении сотрудничества с Казахстаном и локализации в нашей стране", – заключил Глава государства.