Созвездие талантов

Цирковая студия в сельской школе?.. В успех этого проекта поначалу верили, пожалуй, только его создатели.

Между тем юные гимнастки уже пятый год с большим удовольствием занимаются в цирковой студии, радуя зрителей мастерством. Конечно, творческому коллективу приходилось преодолевать трудности роста. Но они справились и стали участниками районных, областных и даже республиканских конкурсов. Причем с каждым разом планка только повышается. Команда акробаток поставила перед собой цель получить высокое звание «Народный коллектив».

Создана студия в 2019 году по инициативе директора школы Толыбая Рахимжанова. Руководителем коллектива, названного «Звездный дождь», стала Алена Литовченко. Уже пять лет в студии занимаются девочки от 7 до 16 лет. На сегодня это единственная студия в области, создающая акробатические номера, требующие огромной концентрации внимания, ловкости и выносливости.

– Благодаря творческому подходу руководителя наши талантливые и упорные девочки становились дипломантами, лауреатами и призерами различных конкурсов. Так, коллектив занял первое место и получил Гран-при республиканского конкурса детского и молодежного творчества Vivat Astana 2021. Не успели пережить ту радость победы, как цирковая студия завоевывает Гран-при XX International European Contest-festival Germany-Kazakhstan в столице, – рассказывает Толыбай Рахимжанов.

По словам руководителя студии Алены Литовченко, сейчас у коллектива ответственная пора: они готовятся к международному фестивалю, который пройдет нынешним летом. Для защиты звания «Народный коллектив» готовится отдельная программа из восьми массовых и индивидуальных номеров. В составе студии на сегодня 20 школьниц, прилежно тренирующихся, чтобы каждый концертный номер удивил и порадовал зрителя. Пусть не каждая девчонка из студии мечтает о большой сцене, но людьми физически развитыми, смелыми и упорными, умею­щими преодолевать препятствия, они будут точно.

Как отметили в управлении образования, в школах области действует более трех тысяч кружков и 4,5 тыс. спортивных секций. Дополнительным образованием заняты порядка 114 тыс. учащихся.