Спасатели эвакуировали 60 пассажиров сломавшегося под Астаной автобуса

Фото с сайта bisnews.kz
На трассе Астана – Караганда сломался автобус с 60-ю пассажирами в салоне, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС столицы.

Сообщается, что 22 октября в 05.40 на номер "112" поступило сообщение о том, что на трассе в 20 км от Астаны сломался пассажирский автобус. К этому добавим, что по Акмолинскому региону ухудшились погодные условия. На место происшествия были направлены 2 единицы техники (автобус, КамАз) из автобусного парка №1.

"60 пассажиров автобуса (граждане Таджикистана, Узбекистана и РФ) были эвакуированы в кафе на трассе Астана – Караганда. Автобус следовал из Тюмени (РФ) в Республику Кыргызстан. Благодаря оперативным действиям дежурной службы "112" столицы, пассажиры автобуса были вовремя эвакуированы. Пострадавших нет", – говорится в распространенном сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Акмолинской области и в Астане, в частности, в ночь на 22 октября усилится ветер, с порывами до 25 м/с, выпадет снег. 

В связи с наступлением холодов департамент по ЧС Астаны просит граждан следить за информацией об изменениях погодных условий, перед выездом на дальние расстояния убедиться в исправности транспортного средства.

Популярное

Все
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Добрая традиция – помогать
Молодежь в активе
В духе всеобъемлющего сотрудничества
Мечтает о спортивных победах
Всегда придут на помощь
Видеть в танце призвание
Организовано дежурство вертолетов
В авангарде мировых стандартов
Моя ДНК – наше богатство
Вручены государственные награды от имени Президента
Единство и согласие – фундаментальные ценности
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
Объединение истинных патриотов
Лад в семье, мир – в общем доме
Обращать различия в силу
Одуванчики не отменить
Выбор Оксаны Зинченко
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 30 апреля 2026 года № 78-НП
Инвестиции в успех
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Социализация без барьеров
Алия Рустемова освобождена от должности вице-министра здравоохранения
Поздравили фронтового связиста
Когда яблони цветут
Для достижения общих целей
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
Дети и взрослые все чаще становятся жертвами – Президент о проблеме одичавших собак
Глава государства наградил активных участников акции «Таза Қазақстан»
Образование как фундамент для развития всех сфер деятельности
Президент ознакомился с деятельностью Фонда развития креативных индустрий
Между Казахстаном и Оманом подписано Соглашение об инвестсотрудничестве
Самую дорогую дорогу в мире строит Франция
Расширение торговых связей обсудили в Кабмине с Генсеком ОЭС
Патриотичная молодежь всегда и везде выступает двигателем перемен – Токаев
Помогут цифровые технологии
Наши юниоры пишут мировую историю
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку

Читайте также

Операторов сотовой связи собрали в АФМ
Супругов осудили за дропперство в ЗКО
Почти 10 млн USDT заморозили после ликвидации криптосервиса…
Более 500 наркосайтов заблокировали в Астане

