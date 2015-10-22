Спасатели эвакуировали 60 пассажиров сломавшегося под Астаной автобуса

На трассе Астана – Караганда сломался автобус с 60-ю пассажирами в салоне, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС столицы.
Сообщается, что 22 октября в 05.40 на номер "112" поступило сообщение о том, что на трассе в 20 км от Астаны сломался пассажирский автобус. К этому добавим, что по Акмолинскому региону ухудшились погодные условия. На место происшествия были направлены 2 единицы техники (автобус, КамАз) из автобусного парка №1.
"60 пассажиров автобуса (граждане Таджикистана, Узбекистана и РФ) были эвакуированы в кафе на трассе Астана – Караганда. Автобус следовал из Тюмени (РФ) в Республику Кыргызстан. Благодаря оперативным действиям дежурной службы "112" столицы, пассажиры автобуса были вовремя эвакуированы. Пострадавших нет", – говорится в распространенном сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Акмолинской области и в Астане, в частности, в ночь на 22 октября усилится ветер, с порывами до 25 м/с, выпадет снег.
В связи с наступлением холодов департамент по ЧС Астаны просит граждан следить за информацией об изменениях погодных условий, перед выездом на дальние расстояния убедиться в исправности транспортного средства.
