Спасатели нашли алматинского тиктокера в горах Жетысу

Общество
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Мужчина был найден в 12 км от водопада Бурхан булак.

Фото: ДЧС области Жетысу

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям области Жетысу сообщили об успешном результате поисков алматинского тиктокера, передает Kazpravda.kz.

"Мужчина был найден в 12 км от водопада Бурхан булак группой спасателей ДЧС области Жетысу. В медицинской помощи не нуждался", - проинформировали в департаменте.

Напомним, 7 июня на пульт дежурной связи ДЧС региона поступило сообщение о том, что мужчина 1986 г. р. 6 июня выехал на велосипеде в сторону водопада Бурхан Булак в горах Ескельдинского района. Он является любителем путешествий из Алматы, который ведет свой блог в социальной сети Tik-tok. После выхода в эфир у плотины он перестал выходить на связь.

В поисках были задействованы 12 сотрудников и 4 единицы техники ДЧС, кинологический расчет, 2 сотрудника и 1 единица техники районного отдела полиции.

#полиция #пропажа #розыск #Жетысу #ДЧС #спасатели #горы #поиски #тиктокер

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