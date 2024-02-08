Спасатели нашли тело на месте схода оплывины в Алматы

В алматинском микрорайоне Тау-Самал на месте схода оплывины развернут оперативный штаб, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС города

Фото: ДЧС Алматы

На данный момент ведутся работы по расчистке частного жилого дома от грязевой массы и поиску людей.

Силами ДЧС и Республиканского оперативно-спасательного отряда найдено тело предварительно юноши 2007 года, погибшего в результате повреждения здания по причине схода оплывины техногенного характера из-за переувлажнения грунта.

– Задействовано 182 специалиста и 32 единицы техники. Работают бригады скорой медицинской помощи. Оказана экстренная психологическая помощь родственникам и соседям, - говорится в сообщении департамента.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Информация будет дополняться.

В ДЧС попросили жителей доверять только официальным данным.