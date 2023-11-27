СПЕКА: потенциал огромен

Эффективная платформа

В начале своего выступления Глава государства выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за прекрасную организацию саммита, а также поприветствовал лидеров стран Центральной Азии и почетных гостей мероприятия.

– Казахстан как инициатор создания в 1997 году Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии с удовлетворением отмечает, что она стала эффективной платформой для расширения регионального сотрудничества и интеграции в глобальные экономические процессы. Наша сегодняшняя встреча весьма символична, поскольку проходит в год 25-летия Специальной программы. В прошлом году под председательством Казахстана мы укрепили взаимодействие по ключевым направлениям программы и предприняли важные шаги по ее практичес­кой реализации, – отметил

Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, Казахстан высоко оценивает вклад, который вносит Азербайджанская Респуб­лика в развитие СПЕКА и укрепление сотрудничества регионов Центральной Азии и Кавказа. Венцом огромной работы стал сегодняшний исторический саммит глав государств – участников СПЕКА.

– Уверен, итоги встречи расширят горизонты нашего многопланового сотрудничества, основанного на принципах открытости, взаимного уважения и доверия. В условиях геополитической фрагментации и стремительно меняющейся глобальной экономической конъюнк­туры значение Специальной программы только возрастает. Исходя из общих интересов, позвольте представить вам свое видение дальнейшего развития СПЕКА. Принципы устойчивого развития стали основой национальных стратегий и программ наших государств. Сегодня в Казахстане 80% государственного бюджета уже синхронизировано с целями устойчивого развития. Первостепенной задачей нашего Правительства является обеспечение всеобщего доступа к качественному образованию и здравоохранению. Вступивший в силу новый Социальный кодекс усилил защиту уязвимых категорий граждан, – заявил Президент.

Лидер Казахстана отметил, что наша страна намерена продолжать реализацию программы для обеспечения инклюзивного будущего, в котором все граждане в равной степени смогут получить пользу от социального, технологического и экономичес­кого прогресса.

Достижению этих целей будет способствовать инициатива Казахстана о создании в Алматы Регионального центра ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана.

– Наши страны имеют большие возможности для расширения торговли и взаимовыгодной кооперации. Уже сегодня мы отмечаем поступательный рост товарооборота между Казахстаном и странами – участницами СПЕКА. В прошлом году объем взаимной торговли вырос на треть и составил порядка 10 миллиардов долларов. Считаю, что в обозримой перспективе у нас есть все возможности удвоить данный показатель. Мы способны обеспечить друг друга различными товарами по конкурентным ценам, сократив импорт из других стран. Казахстан готов увеличить экспорт своей продукции в страны СПЕКА по 175 несырьевым товарным позициям на сумму 2,3 миллиарда долларов.

Создание «зеленых» коридоров, устранение различных барье­ров придадут существенный импульс нашему торговому сотрудничеству, в том числе в таких отраслях, как строительство, химическая и пищевая промышленность. Мы также готовы рассмотреть соответствующие предложения наших партнеров, – подчеркнул Глава государства.

В качестве континентального моста

Касым-Жомарт Токаев считает, что в рамках СПЕКА есть большой потенциал в сфере промышленной кооперации. Перспективным в этом плане представляется объединение опыта и усилий наших машиностроительных компаний в области разработки и выпуска инновационных образцов техники и оборудования для энергетики, транспорта и логистики, сельского и водного хозяйства.

Президент уверен, что реализация на паритетных началах масштабных проектов в производственной сфере укрепит глобальную конкурентоспособность государств региона.

– Казахстан стремится внести значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности. За последние пять лет мы удвоили объемы производства сельхозпродукции и сейчас экспортируем ее более чем в 80 государств. Мы намерены активно работать в этом направлении со странами СПЕКА. Отдельное внимание следует уделить созданию инструментов стимулирования инвестиционного сотрудничества между странами СПЕКА. В связи с этим видится крайне актуальным учреждение целевого трастового Фонда СПЕКА под эгидой ООН для содействия экономическому развитию и интеграции. Учитывая важность Специальной программы, Казахстан готов внести финансовый вклад в фонд, – сказал лидер Казахстана.

По его мнению, регион сегодня играет огромную роль в развитии и диверсификации международных транспортно-транзитных маршрутов. Глава государства полагает, что страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией.

– Это колоссальное преимущество, которое нам необходимо развивать. Большие надежды в этом плане мы связываем с развитием Транскаспийского международного транспортного маршрута. Уверен, что сопряжение Среднего коридора с проектом «Пояса и Пути», а также Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T) и стратегией Global Gateway придаст мощный мультипликативный эффект мировой торговле. Наряду с этим Казахстан готов к активному сотрудничеству по развитию коридора Север – Юг.

За последние 15 лет наша страна инвестировала в транспортную инфраструктуру более 35 миллиардов долларов. В течение ближайших трех лет мы планируем проложить свыше 1 300 километров железных дорог. Это позволит увеличить пропускную способность в направлении Китая, Южной Азии, России и Европы. Приглашаю всех партнеров к взаимовыгодной кооперации по расширению мощностей портов Каспийского моря, а также совместному производству транспортных судов. Рассчитываем на активную техническую и экспертную поддержку со стороны ЕЭК ООН и ЭСКАТО, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Консолидироваться в ответ на вызовы

Наряду с этим большое значение имеет сотрудничество в сфере экологии. Лидер Казахстана считает важным начать совместную научно-исследовательскую и прикладную работу по экологической и климатической проблематике, а также управлению трансграничными водными ресурсами. Ведь иначе можно столкнуться с новыми угрозами. Налядное тому подтверждение – трагедия Арала, последствия которой ощущаются не только в странах региона, но и далеко за его пределами.

– В следующем году Казахстан в качестве председателя в Международном фонде спасения Арала сфокусируется на усилении работы по предотвращению деградации окружающей среды когда-то одного из крупнейших закрытых водоемов мира. Большую озабоченность вызывает сложная экологическая ситуация в Каспийском море, связанная с обмелением, резким снижением стока воды, сокращением биоресурсов и антропогенным загрязнением. Спасение Каспия должно стать приоритетом долгосрочного международного сотрудничества. Призываю все заинтересованные стороны к выработке общего плана действий по улучшению состояния этого уникального водоема. Убежден, наше взаимовыгодное сотрудничество укрепит статус Каспия как моря мира и новых возможностей, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан поставил цель к 2060 году достигнуть углеродной нейтральности. Он призвал лидеров СПЕКА активизировать совместные усилия по вопросам перехода на альтернативные источники энергии и поддержать казахстанскую инициативу по созданию в Алматы Проектного офиса стран Центральной Азии по климатическим вопросам.

– Широкие перспективы открывает взаимодействие в области цифровых технологий и искусственного интеллекта. Стремительное развитие искусственного интеллекта ставит перед нами насущные задачи трансформации производства, рынка труда и сферы услуг. В нашей стране более 90% государственных услуг предоставляется в электронном виде, а доля безналичных транзакций превысила 80%. Объем экспорта IT-отрасли только за прошлый год вырос в пять раз. Мы намерены к 2026 году довести этот показатель до одного миллиарда долларов, – подчеркнул Глава государства.

Лидер Казахстана отметил, что Астана поддерживает процесс институционализации СПЕКА, призванный в полной мере раскрыть ее огромный потенциал для эффективного продвижения многопланового торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами региона.

– Более того, в будущем были бы рады видеть новых участников СПЕКА – представителей государств-партнеров и институтов ООН. Предлагаю правительствам наших стран создать специальную рабочую группу СПЕКА. Кроме того, пользуясь возможностью, предлагаю провести специальную панельную сессию СПЕКА на полях очередного Международного форума Астана, который состоится в июне следующего года. Это мероприятие высокого уровня призвано объединить усилия мирового сообщества для поиска консолидированных ответов на беспрецедентные вызовы современности. Я также хотел бы предложить Казахстан в качестве места проведения одного из следующих саммитов СПЕКА во взаимно согласованное время, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение своего выступления Президент выразил уверенность, что саммит позволит выработать конкретные механизмы повышения эффективности Специальной программы, еще больше укрепит дружбу и стратегическое партнерство между странами.

В ходе саммита выступили президенты: Азербайджана – Ильхам Алиев, Кыргызстана – Садыр Жапаров, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Узбекистана – Шавкат Мирзиёев, премьер-министры: Грузии – Ираклий Гарибашвили, Венгрии – Виктор Орбан, заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамурад Гельдымурадов, исполнительные секретари Европейской экономической комиссии ООН Татьяна Молчан и Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Салсия Алиcджабана, а также генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Залива Джасем Аль-Будайви, сообщила пресс-служба Главы государства.