Мероприятие, в рамках которого презентуются современные транс­портно-логистические услуги и технологии, в 28-й раз стало площадкой для взаимодействия лидеров отрасли. Свои экспозиции в выставочном центре «Атакент» развернули 303 компании из 21 страны мира. Национальные коллективные стенды представили Беларусь, Латвия, Литва и Эстония.

Впервые участниками выставки «Транспорт и логистика» стали 110 экспонентов. И такой масштаб события хорошо отражает потенциал Казахстана как одного из ключевых звеньев международных транзитных коридоров и крупнейшего хаба на перекрестке глобальных маршрутов грузоперевозок.

Значение, которое сегодня придается развитию транспортной, логистической и складской отрас­лей отечественной экономики, отразило внимание к деловому форуму со стороны государства – в работе конференций и сессий участвовали представители Министерства транспорта РК во главе с вице-министром Максатом Калиакпаровым.

Отраслевой рынок Казахстана быстро развивается благодаря комплексу благоприятных факторов, прежде всего выгодному географическому положению, развитой инфраструктуре, курсу на инновационное развитие и проактивной внешней политике. Что и порождает у бизнеса стремление конкурировать за возможность выйти на рынок с многообещающими перспективами. Оно просчитывается статистикой представленности стран – участниц TransLogistica Kazakhstan 2025: в топ лидеров по числу заявок вошли Казахстан со 137 экспонентами, Китай (31) и Россия (25).

Значительно увеличили чис­ленность своих делегаций Беларусь, Турция, Узбекистан, страны Прибалтики. Впервые на выставке заявили о себе компании из Индии, Румынии и Пакистана.

Спектр взаимного интереса оказался широким и масштабным. На выставке были представлены практически все кластеры транс­портной и логистической инфраструктуры: администрации морских портов, железных дорог и специальных экономических зон, транспортно-логистические центры, производители и дилеры автотехники, вагоностроительные и ремонтные заводы, поставщики и производители складского оборудования, разработчики прог­раммного обеспечения, научные и технологические компании, предоставляющие IT-решения для транспорта, страховые и консалтинговые структуры.

Деловую часть программы дополнили конференции и сессионная работа, где эксперты и представители бизнеса смог­ли оценить состояние рынка складской логистики в регионах Казахстана и основные тренды отраслевого развития. Другой центральной темой стало обсуж­дение проблем организации перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов с акцентом на потенциал международных транспортных коридоров, в том числе трансъевразийских маршрутов: Западная Европа – Западный Китай, Север – Юг, TMTM и TRACECA.

В первом блоке, когда речь шла об обеспечении Казахстану положения международного хаба, спикеры указывали на дефицит качественных складских площадей в регионах страны, а также оценивали прогнозы, связанные с вводом новых профильных объектов и развитие сухих портов, таких как Хоргос и Достык. Акцент был сделан на необходимости привлечения инвестиций и поиска баланса между развитием «тяжелых» и «легких» транспортных активов, то есть перевозок крупнотоннажным транспортом и традиционным автомобильным.

Обсуждая вопросы цифровизации и внедрения инновационных технологий, участники говорили о доступности для отрасли IT-продуктов, интеграции искусственного интеллекта и Big Data в управление цепочками поставок и перспективах использования экологичных решений.

Глобальная связанность и расширение масштабов международной торговли требуют умных, устойчивых и экономичных транс­портно-логистических решений. Дискуссионные площадки уровня TransLogistica Kazakhstan 2025 с привлечением крупных специалистов из научной и практической среды, как отмечали участвовавшие в них, важны для обмена опытом внедрения инновационных технологий в системе управления транспортными потоками и складской логистики.

Риторика второй части обсуж­дения – о будущем проектных перевозок по трансъевразийским коридорам – сместила фокус на более крупные детали. Анализировались вызовы для Каспийского региона, где актуальными запросами становятся необходимость модернизации портовой инфраструктуры, решение проблем дефицита флота и необходимость координации стран-участниц. Эксперты приводили примеры расширения мультимодальных маршрутов и интеграции, которая зависит от регуляторной среды и цифровизации. Обсуж­дались предложения по упрощению таможенных процедур, внедрению единой транспорт­но-логистической платформы и развитию цифрового контроля транзитных перевозок.

Последний день работы выставки стал также временем подведения итогов Транспортной недели в Казахстане, которая вместила в себя много важных событий, в том числе Международный транспорт­но-логистический бизнес-форум New Silk Way, встречу министров транспорта стран – участниц Организации тюркских государств.