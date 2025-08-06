До этого в Алматы действовало пять ярмарочных площадок, где жители могут закупать сельхозпродукцию по сниженным ценам. С открытием новых точек у горожан появится еще больше возможностей приобретать натуральные продукты по доступным ценам – напрямую от фермеров и производителей.

На алматинских ярмарках представлен товар 328 сельхозпроизводителей: от свежих овощей и фруктов до мясной и молочной продукции, выпечки, меда, сухофруктов.

Продукты поступают от фермерских и частных хозяйств Алматинской облас-ти – Карасайского, Илийского, Талгарского, Жамбылского и Енбекшиказахского районов, а также от переработчиков Алматы. В среднем за один день на ярмарках реализуется свыше 800 тонн продукции.

Ярмарки проходят в субботу и воскресенье, и посе­щают их каждый раз более 45 тыс. человек. СПК «Алматы», организатор ярмарок выходного дня, намерена и дальше расширять географию их проведения.