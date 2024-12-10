Название его специальности говорит само за себя: занят он на обогатительной фабрике, участке подготовки концентрата из извлеченной, первично обработанной в мельницах золотосодержащей руды. Из полученного в состоянии песка материала и готовится в специальном гравитационном оборудовании тот самый концентрат, из которого на следующем этапе выплавляются слитки сплава Доре.

В ТОО «Алтынтау Кокшетау» Владимир Геннадьевич работает последние десять лет. Уроженец Алтая (бывшего Зыряновска) Восточно-Казахстанской облас­ти, отработав 20 лет на обогатительной фабрике «Алтай» по добыче полиметаллических руд, приехал в Кокшетау по приглашению руководства ГОКа.

Здесь заметили, как приезжаю­щий в командировки коллега успешно справляется с производственными задачами, требующими высокой точности, технической грамотности и внимательности к деталям в условиях вредного обогатительного производства. Поскольку хорошие специалисты нужны везде и всегда, его пригласили на работу.

Кстати, концентраторщик Ложников – выходец из семьи горняков. На руднике работал его отец, старший сын пошел по его стопам. На обогатительной фаб­рике – мать. Сразу после школы сюда же устроился рабочим и Ложников-младший.

В наставники юнцу определили строгую девушку-флотатора по имени Гулия. Их встреча оказалась судьбоносной: через два года молодые люди поженились... Владимир Геннадьевич с улыбкой говорит, что так и называет супругу –«учительница первая моя». Их счастливому браку уже около 30 лет.

Когда семья Ложниковых переехала в Кокшетау, город им сразу понравился: светлый, уютный, чистый и несуетный. Здесь, на новом месте, и начался новый этап в их жизни. За десять лет работы родным стал и очень дружный, большей частью молодой коллектив ТОО «Алтынтау Кокшетау». Коллеги всегда приходят на помощь друг другу в любой трудной ситуации. Такое отношение дорогого стоит, считает Владимир Геннадьевич.

Что касается производства, то акмолинское горнодобываю­щее предприятие получило в его лице добросовестного, знающего специа­листа, к вескому слову которого прислушиваются. Он до мелочей знает все о технологическом процессе на своем участке. По малейшему изменению в звуке работающей мельницы или дробилки может определить неполадки. В таких случаях, не дожидаясь ремонт­ной бригады, может сам взять гаечный ключ.

К слову, среди полученных им в свое время смежных специальнос­тей значится и слесарская. Ложников всегда работал и продолжает трудиться по принципу «от каждого по способностям». Как может быть иначе, не понимает. Несмотря на вредность условий своего труда, гордится тем, что принадлежит к большой армии работников горнодобываю­щей промышленности.

Охотно передает опыт молодежи. Признается, что порой его сильно огорчает, когда иные из молодых людей заявляют: мол, это не моя работа, мне за это не платят. Промолчать в таких случаях, дескать, не мое это дело, Ложников не может: делает замечания на правах старшего по возрасту. Радуется, когда видит, что его слова возымели должное действие.

По словам Владимира Ген­надье­вича, труд рабочего человека – горняка, машиниста экскаватора, маркшейдера, обогатителя – это прочный фундамент для многих других отрас­лей: энергетики, строительства и так далее. Однако, к большому сожалению, рабочий человек давно перестал быть объектом, достойным внимания общества.

– Сегодня социальные сети незаметно и прочно вошли в нашу жизнь. Мы внимательно следим за резонансными публикациями популярных блогеров, знаем многих в лицо, кому-то важна жизнь артистов по их фото и комментариям в Instagram. Но ведь снабжают нужной продукцией страну не они, а горняки, хлеборобы, животноводы и другие прос­тые труженики. Поэтому меня лично не может не радовать тот факт, что 2025 год объявлен Главой государства Годом рабочих профессий. Престиж рабочих профессий необходимо снова возвести на пьедестал, – говорит Владимир Ложников.