Специалисты по кибербезопасности назвали худшие пароли 2018 года

Компания SplashData выпустила традиционный список 100 "худших" паролей по итогам 2018 года. Специалисты по кибербезопасности основывались на анализе пяти миллионов комбинаций, которые утекли в открытый доступ, сообщает Inforesist.org.
Пароли на первом и втором месте по сравнению с 2017 годом не изменились. Новыми в рейтинге стали в том числе комбинации "111111", "sunshine", "princess" и "666666".
Популярность паролей "qwerty" и "football" заметно снизилась. Впервые в список попала комбинация "!@#$%^&*", сложная только на первый взгляд.
Еще один любопытный дебютант — "donald", скорее всего, связанный с нынешним президентом США.
Топ-25 (в скобках — изменения с 2017 года)
1. 123456 (-)
2. password (-)
3. 123456789 (+3)
4. 12345678 (-1)
5. 12345 (-)
6. 111111 (новый в топе)
7. 1234567 (+1)
8. sunshine (новый)
9. qwerty (-5)
10. iloveyou (-)
11. princess (новый)
12. admin (-1)
13. welcome (-1)
14. 666666 (новый)
15. abc (-)
16 football (-7)
17. 123123 (-)
18. monkey (-5)
19. 654321 (новый)
20. !@#$%^&* (новый)
21. charlie (новый)
22. aa123456 (новый)
23. donald (новый)
24. password1 (новый)
25. qwerty123 (новый)
