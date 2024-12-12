Спецназ «Бүркіт» не отступает!

фото предоставлено пресс-службой Национальной гвардии МВД РК

История создания Национальной гвардии МВД РК начинается с 1987 года, когда в соответствии с приказом министра внутренних дел СССР во Внутренних войсках Советского Союза впервые начали формироваться подразделения спецназа. Первые из них в Казахстане появились в конце 1980-х годов, на базе 5-й оперативной бригады, сформированной в поселке Каменка близ города Алматы. Это была учебная рота специального назначения. Время было непростое. События, предшествовавшие развалу Союза, характеризовались наличием множества «горячих точек», «тушить» которые пришлось и спецназовцам учебной роты специального назначения.

В 90-х годах боевой и профессиональный опыт бойцы учебной роты накапливали, участвуя в контртеррористических операциях, задержании особо опасных преступников, ликвидации преступных групп и проведении других специальных операций. Кроме того, рота спецназовцев выезжала в Таджикистан и несла службу в составе Казахстанского батальона миротвор­цев на таджикско-афганской границе.

В 1998 году был поднят вопрос о расформировании спецназа Внутренних войск ввиду отсутствия дальнейшей перспективы. Так бы оно и случилось, если бы не волна террористических актов, прокатившихся по всему миру. 11 декабря 1999 года министр внутренних дел подписал приказ «О формировании во Внутренних войсках МВД РК отдельного отряда специального назначения «Бүркіт» воинской части 5449», с постоянным местом дислокации в Алматы.

Возглавил спецназ войск полковник Юрий Гаврилов, который позже руководил управлением боевой подготовки Внутренних войск.

Через год на основании Стратегии национальной безопаснос­ти приказом Командующего Внут­ренними войсками в Петропавловске, Уральске, Шымкенте, Астане, Усть-Каменогорске и Караганде были развернуты взводы специального назначения «Бүркіт». В целях их эффективного руководства при Главном управлении войсками в Астане был создан Центр боевой и методической подготовки подраз­делений специального назначения, который в 2005 году был реорганизован в отделение боевой и методической подготовки управления боевой подготовки Главного управления Командую­щего Внутренними войсками.

Руководством отделения усиленно изучались история создания подразделений спецназа ближнего и дальнего зарубежья, тактика их применения как в воору­женных, так и локальных конф­ликтах. На первом этапе была воссоздана программа боевой подготовки, в основу которой лег опыт прошлых лет, определена форма одежды, получено штатное вооружение, первая техника.

В 2004 году были внесены дополнения в Закон «О Внутренних войсках Республики Казахстан», подразделению специального назначения поручено участие совместно с органами внутренних дел в пресечении массовых беспорядков, обеспечении общест­венной безопасности и правовых режимов чрезвычайного и военного положения, антитеррорис­тических операциях, а также в мероприятиях по ликвидации чрезвычайных ситуаций. За ним закреплено участие в специальных операциях по обезвреживанию вооруженных преступников, прекращению деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований, организованных преступных групп на территории республики, а также в пресечении тяжких и особо тяжких преступлений, диверсий, актов терроризма.

В основе занятий в первую очередь лежала подготовка к освобождению заложников, зах­ваченных террористами в зданиях, на транспорте, обезвреживание преступников в населенном пунк­те, участие в пресечении беспорядков в исправительных учреж­дениях. Огромное внимание уделялось психологичес­кой подготовке бойцов, которая включала в себя ликвидацию страха перед высотой, водой, огнем, взрывами. Словом, все, что соответствовало принципу «спецназ не отступает, спецназ побеждает».

С тех пор спецназу не раз пришлось пройти проверку на профессионализм. В октябре 2000 года во взаимодействии со спецназом «Сункар» подраз­деление «Бүркіт» участвовало в задержании и ликвидации вооруженных преступников в Алматы, в июне 2010-го – в операции по задержанию сбежавших осужденных из колонии строгого режима в Актау. В июле 2011 года случился вооруженный групповой побег осужденных из исправительного учреждения в Балхаше с захватом заложников, и спецназу пришлось ликвидировать преступников в поселке Кенкияк. 2012-й ознаменовался антитеррористической операцией в Атырау. А в июне 2016 года сотрудники подразделения участ­вовали в розыске вооруженных террористов, напавших на воинскую часть 6655.

За мужество и отвагу, проявленные при задержании особо опасных преступников и освобождении заложников, более 50 военнослужащих спецназа «Бүркіт» отмечены руководством страны и награждены государственными наградами.

В спецназ всегда набирали лучших. Отбор был достаточно суров. Особые требования предъявлялись к физической подготовке, силе, воле, выносливости. Именно в это время зарож­дались традиции подразделения, девизы и лозунги, которые не только ложились в сознание военнослужащих, но и широко применялись на деле. «Если не мы, то кто?!», «Спецназ рожден для победы», «Один спецназовец может многое, двое – все» – они наиболее полно характеризуют отношение спецназа к поставленным задачам.

В спецназе есть и своя элита – это обладатели крапового берета. Квалификационные испытания на право его ношения как главная традиция проводятся в целях проверки профессиональной и физической подготовки, мужества и силы духа бойца. Тем, кто успешно их пройдет, перед строем вручается краповый берет – символ ПСН «Бүркіт» Национальной гвардии и высшая форма профессионализма.

Первые испытания на краповый берет прошли в июле 1991 года, а с 1999-го они проводятся ежегодно в различных климатических поясах республики и состоят из двух этапов. На первом военнослужащие сдают нормативы боевой и специальной подготовки. Далее прошедшие первый этап совершают 65-километровый марш по пересеченной местности в полном снаряжении, с выполнением девяти нормативов, в том числе преодоление водного участка вброд, практическая стрельба и учебные схватки по рукопашному бою с тремя противниками. И все это в ограниченный период времени!

Не многим, даже хорошо подготовленным военнослужащим удает­ся пройти весь маршрут испытаний с полной выкладкой. Этот экзамен – своеобразный пропуск в высшее сословие, в Братст­во краповых беретов. Сегодня в «Бүркіт» проходят службу 183 обладателя краповых беретов, а всего за прошедшие годы было подготовлено более 300 краповиков.

С момента своего создания подразделение специального наз­начения «Бүркіт» многократно участвовало в республиканских и международных ведомственных соревнованиях, а также в тактико-специальных и антитеррорис­тических учениях стран ОДКБ и других стран мира, занимая высокие места и показывая высокую боевую выучку. Спецназ отличает высокий уровень моральной, психологической, идео­логической, физической и боевой подготовки личного состава. Этого требуют и специфические условия выполнения задач.

В целях дальнейшего развития и совершенствования учебной и материальной базы в апреле 2016 года в поселке Заречном Алматинской области был открыт Центр боевой и методической подготовки подразделений специального назначения «Бүркіт». Здесь в комплексных учениях «Кайсар-2016», на которых присутствовал Глава государства, было отработано применение спецподразделений государственных органов страны при проведении операции антитеррористичес­кой направленности. Центр не имеет аналогов во всех силовых структурах нашей страны и даже за рубежом.

Весь комплекс мероприятий по развитию и усилению под­разделений спецназначения проводится благодаря Главе государства и министру внутренних дел. В целях повышения боевого потенциала войск проведена работа по формированию новых отрядов и увеличению численнос­ти спецназа «Бүркіт», что значительно повысило оперативность применения и результативность выполнения совместных задач по борьбе с наркобизнесом, организованной преступностью и терроризмом. Для обмена опытом и повышения своих профессио­нальных качеств военнослужащие имеют возможность проходить обучение в подразделениях государственных органов страны, а также в таких странах, как Турция, Китай, Россия и другие.

Всего военнослужащие «Бүркіт» приняли участие в более чем 10 тыс. оперативно-розыскных и специальных операциях по пресечению деятельности организованных преступных групп, противодействию наркопреступности, незаконному обороту оружия. Отсюда следует вывод, что спецназ вышел на качественно новый уровень подготовки личного состава. Причем его служебная деятельность не ограничена лишь выполнением поставленных задач.

Военнослужащие и ветераны подразделения «Бүркіт» активно проводят военно-патриотичес­кую работу с допризывной и армейской молодежью. Нацио­нальная гвардия является пионером возрождения спортивного военно-патриотического движения «Жас бүркіт», которое в прошлом году отметило свой 20-летний юбилей.

В рамках реализации поручений Главы государства об усилении работы с призывной и допризывной молодежью, воспитания ее в духе патриотизма в 2023 году на экраны кинотеатров вышел художественный фильм «Бүркіт» – отряд специального назначения». В нем через призму службы в спецназе Национальной гвардии повествуется о чести и достоинстве, дружбе и патриотизме, любви к Родине, верности военной присяге и служебному долгу. Поэтому хотелось бы особую благодарность выразить ветеранам, которые заложили бесценные традиции боевого братства, объединив всех, кто когда-либо служил в подразделении специального назначения. Духовно-нравственное, патриотическое и физическое воспитание подрастающего поколения, привитие любви к Родине и готовность встать на ее защиту являются основными факторами обеспечения безопасности государства, залогом духовного процветания и здоровья нации.