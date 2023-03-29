Спецоперация КНБ: изъята рекордная партия синтетических наркотиков

В лаборатории на территории Туркестанской области обнаружено 200 килограммов готовой продукции и 15 тонн прекурсоров, а также специальное оборудование.

Сотрудники КНБ ликвидировали крупную лабораторию по производству психотропных веществ, сообщает Kazpravda.kz.

Из незаконного оборота изъята рекордная партия синтетических наркотиков – 200 кг готовой продукции и 15 тонн прекурсоров, а также лабораторное оборудование.

«В процессе разработки в поле зрения оперативников попал иностранный гражданин, прибывший в Казахстан с целью организации масштабного производства запрещенных веществ и последующей их реализации в странах СНГ», - рассказали в пресс-службе комитета.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий была установлена подпольная производственная база в Туркестанской области.

«Следует отметить, что нарколаборатория была оснащена современным оборудованием и располагалась на площади 0.4 гектара. По периметру участка были установлены камеры видеонаблюдения и датчики движения. Злоумышленником соблюдались строжайшие меры конспирации.

Организатор задержан с поличным в момент изготовления психотропного вещества «альфа-PVP», - сообщили представители КНБ.

По этому факту КНБ ведется досудебное расследование.