Спецоперация КНБ: ликвидирован канал поставки оружия в Казахстан

Происшествия
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Комитет национальной безопасности Казахстана провел в городе Алматы спецоперацию по пресечению канала незаконного оборота оружия. Задержаны организатор и его пособники, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Фото: пресс-служба КНБ РК

Как подчеркнули в комитете, этой операции предшествовала длительная оперативная разработка, в ходе которой была задокументирована схема поставок, сбыта огнестрельного и холодного оружия, а также редких модификаций боеприпасов.

«Злоумышленники соблюдали строгие меры конспирации, использовали нестандартные способы сделок, что усложняло изобличение криминальной сети.

Благодаря своевременно принятым мерам преступный бизнес был ликвидирован.

Установлено, что большая часть вооружения поступала из ближнего зарубежья по налаженным законспирированным каналам.

Из незаконного оборота изъято 12 единиц оружия (усовершенствованные пистолеты, винтовки, ружья с современными девайсами), более 2 тысяч боеприпасов, а также различные виды холодного оружия (лимитированные версии элитных ножей, кинжалов, сабель, тростей со скрытыми клинками и другое)», – раскрыли подробности в КНБ.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

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