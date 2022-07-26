Фото: Kazpravda.kz
Происшествия
Спецоперацию по задержанию группы интернет-мошенников провели в трех городах Казахстана

Сотрудники департамента полиции Кызылординской области успешно завершили оперативное мероприятие по выявлению интернет-мошенников, начавшееся в апреле текущего года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

В пресс-службе напомнили, что в регионе с ноября прошлого года появились злоумышленники, которые обманным путем завладели деньгами казахстанцев. Они сообщали гражданам ложную информацию о том, что якобы их близкие задержаны с наркотиками и для их освобождения требуется немедленно перечислить деньги на указанный ими счет. На сегодня по аналогичным фактам на территории области зарегистрировано 32 уголовных дела, ущерб потерпевшим составил около 24 миллионов тенге.

"В целях пресечения преступной деятельности мошенников была создана следственно-оперативная группа из числа квалифицированных сотрудников ДП, начаты следственные действия. Результаты расследования показали точное сходство мошеннических схем и то, что все эти преступления совершались определенной преступной группой. Принимая во внимание, что следственно-оперативная группа собрала достаточно доказательств, подтверждающих действия мошенников, одновременно в Алматинской, Актюбинской и Жамбылской областях было проведено специальное оперативное мероприятие", - рассказали в полиции.

Таким образом была задержана сформированная преступная группа из восьми человек, которые занимались мошенничеством путем сговора. В ходе обысков были выявлены и изъяты в качестве вещественных доказательств 17 мобильных телефонов, использованных в качестве орудий преступления, 15 абонентских номеров, анонимно зарегистрированных на имя незнакомых лиц, списки с ИИН, ФИО 60 граждан и блокнот, фиксирующий денежные обороты.

В настоящее время проверяется причастность этой преступной группы к другим аналогичным фактам мошенничеств, совершенных и в других регионах страны, добавили в полиции.

 

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