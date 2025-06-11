Спикер Сената принял участие в торжественном приеме по случаю Дня России

Сенат
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Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев принял участие в торжественном приеме по случаю празднования Дня России, организованном Посольством Российской Федерации в Республике Казахстан.

Фото: Сенат

Обращаясь к участникам мероприятия Маулен Ашимбаев поздравил собравшихся с государственным праздником – Днем России. Спикер Сената подчеркнул, что между Казахстаном и Россией налажено стратегическое партнерство и союзничество. Он отметил высокую интенсивность политического диалога, глубокие экономические и культурно-гуманитарные связи, а также созданную за годы независимости сильную договорную и правовую базу. Ключевую роль в этом, как было отмечено, играет открытый и доверительный диалог между Главами дух государств.

«Мы высоко ценим отношения стратегического партнерства и союзничества с Россией. Как отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев: «Отношения между Казахстаном и Россией служат образцом крепкой и нерушимой дружбы. Наше стратегическое партнерство и союзничество основаны на тесных исторических и культурных связях, а также общей ответственности за будущее двух народов». Эти слова Главы нашего государства отражают суть нашего всестороннего взаимодействия – не формального, а искреннего, открытого и направленного на созидание общего безопасного и процветающего будущего», – сказал Маулен Ашимбаев в своем выступлении.

Председатель Сената также акцентировал внимание на важности межпарламентского взаимодействия в реализации достигнутых договоренностей.

«Мы высоко ценим конструктивную и эффективную работу с Советом Федерации Федерального Собрания России. Наши парламентарии поддерживают тесное взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках международных парламентских организаций, в первую очередь, в рамках Межпарламентской Ассамблеи СНГ. В этот праздничный день от имени Сената Парламента Республики Казахстан и от себя лично выражаю самые тёплые поздравления. Пусть многовековая дружба между Казахстаном и Россией навсегда останется источником устойчивого мира, стабильности и процветания наших стран и народов», – поздравил Маулен Ашимбаев.

#Сенат #Россия #Ашимбаев

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