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Обращаясь к участникам мероприятия Маулен Ашимбаев поздравил собравшихся с государственным праздником – Днем России. Спикер Сената подчеркнул, что между Казахстаном и Россией налажено стратегическое партнерство и союзничество. Он отметил высокую интенсивность политического диалога, глубокие экономические и культурно-гуманитарные связи, а также созданную за годы независимости сильную договорную и правовую базу. Ключевую роль в этом, как было отмечено, играет открытый и доверительный диалог между Главами дух государств.

«Мы высоко ценим отношения стратегического партнерства и союзничества с Россией. Как отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев: «Отношения между Казахстаном и Россией служат образцом крепкой и нерушимой дружбы. Наше стратегическое партнерство и союзничество основаны на тесных исторических и культурных связях, а также общей ответственности за будущее двух народов». Эти слова Главы нашего государства отражают суть нашего всестороннего взаимодействия – не формального, а искреннего, открытого и направленного на созидание общего безопасного и процветающего будущего», – сказал Маулен Ашимбаев в своем выступлении.

Председатель Сената также акцентировал внимание на важности межпарламентского взаимодействия в реализации достигнутых договоренностей.