Спикер Сената прокомментировал скандальное ток-шоу «Бірақ» на телеканале «Хабар»

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Маулен Ашимбаев отметил, что по отдельно взятой передаче нельзя судить о работе всего телеканала.

– Нет никаких оснований подвергать сомнению деятельность таких телеканалов, как «Казахстан», «Хабар». Если есть недостатки, то о них нужно говорить. Мы имеем право высказывать точку зрения, выражать какую-то позицию. Это нормально в современном обществе. Но все должно быть конструктивно, – подчеркнул спикер Сената, отвечая на вопросы журналистов.

Он выразил уверенность, что на телеканале сделают выводы и примут соответствующие решения.

– На «Хабаре», думаю, примут соответствующие меры и решения. Также этот вопрос под контролем держит министерство культуры и информации. В целом, руководство телеканала и МКИ осознают всю ответственность, – сказал он.

Напомним, что министр культуры и информации Аида Балаева ранее сообщила, что ток-шоу будет закрыто. По ее словам, программа была призвана не только озвучивать актуальные проблемы семей, но и способствовать выработке их решений. Однако, редакция не смогла достичь поставленных задач, введя в заблуждение героиню и вызвав неоднозначную реакцию общества.

По ее словам, редакция должна была соблюсти этику, не допускать даже скрытой поддержки семейно-бытового насилия и провокаций, не унижать героев публично. Произошедшее в прямом эфире должно стать большим уроком для редакции телеканала, считает она.