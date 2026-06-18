Спикер Сената раскритиковал размытость функций СПК

Сенат

Председатель Сената Маулен Ашимбаев заявил о необходимости четкого определения мандата социально-предпринимательских корпораций (СПК) и оптимизации госрасходов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мандат Социально-предпринимательской корпорации должен быть однозначным, а не хаотичным и зависящим от желаний акиматов. Необходима конкретика функций и отдачи. Об этом заявил спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев в ходе рассмотрения отчетов Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2025 год и ряд законов.

Председатель Сената Маулен Ашимбаев заявил о необходимости четкого определения мандата социально-предпринимательских корпораций (СПК) и оптимизации госрасходов. Он отметил, что сейчас СПК хаотично выполняют любые поручения акиматов - от льготного кредитования и стабилизации цен до поддержки инвесторов и развития инфраструктуры.

«В целом по мандату СПК нужно определиться в соответствии с теми поправками, законодательными подходами. Сегодня же СПК занимается всем, что скажет аким. Навскидку если сказать, то СПК кредитует сельхозтоваропроизводителей под 2% в некоторых регионах. Мы не говорим, что это не нужно делать, нужно. Но вопрос в том, как это делать. СПК кроме кредитования еще занимается стабилизацией цен на социально значимые продукты: после урожая закупает по хорошей цене, потом реализует эту продукцию во время дефицита и, таким образом, эта функция есть у СПК. СПК сопровождает инвесторов, участвует в инвестпроектах, с точки зрения соинвестирования. И в этом плане есть другие функции, которые СПК осуществляет», - отметил Маулен Ашимбаев.

По словам Спикера Сената, превращение СПК в подобие финансовых институтов требует конкретизации их главной функции, чтобы обеспечить эффективную отдачу от использования бюджетных средств.

«Получается, что СПК занимается всем. Теперь еще они эволюционируют в сторону финансовых институтов. В этой связи нам надо четко определиться, это ведь государственные деньги, которые направляются из бюджета, местного, где-то через республиканский бюджет через трансферы, с мандатом. Что будет главной функцией СПК на предстоящий период и какая отдача от их работы? Инвестиции - так инвестиции. Но, если они всем будут заниматься по решению акиматов - это создает хаос и достаточно непросто будет выровнять ситуацию с точки зрения именно отдачи и оптимизации государственных расходов», – заявил Маулен Ашимбаев.

#Сенат #критика #СПК

Популярное

Все
Пространство возможностей
Ключевой элемент социальной политики
Англия обыграла Хорватию в стартовом матче ЧМ-2026
Сборная Узбекистана уступила команде Колумбии в дебютном матче на ЧМ-2026
Скончалась Дейви Чейз – звезда «Лило и Стича» и «Звонка»
Участники проекта Sarbaz+ приняли военную присягу
Умный город: как технологии делают жизнь безопаснее и комфортнее
Кредит под низкий процент обошелся в миллионы
Как воспитать хороших людей?
Забота на деле
Определены претенденты на соискание Госпремии имени Абая
В Алматинской области вынесен приговор по делу о хищении субсидий
Искусственный интеллект и гендерное равенство
Вице-премьер: Современное животноводство требует новых подходов
Акимат отреагировал быстро
Чехов вышел на сцену с ружьем…
Возрождая землю, думать о будущем
Ловушка в один клик
Стройплощадка на пляже
Язык искусства, понятный миру
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
Текели обретает новый стиль
«Кайрат» и «Семей» разыграют золотой финал
Пятерым осужденным за нарушения ужесточили наказание в Атырауской области
Закон Республики Казахстан
Казахский помогает располагать к себе клиентов
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Снижение турпотока ударило по гостиницам Алматы
Прокуратура защитила инвестора, строящего овощехранилище в Акмолинской области
В выходные дороги под особым контролем
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Национальный каталог товаров меняет правила торговли
Матч открытия ЧМ-2026 по футболу вошёл в историю
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства

Читайте также

Ашимбаев высказался о финансировании квазигоссектора
Систематизировать госпрограммы поддержки бизнеса с помощью …
Глава Сената выступил на вручении дипломов выпускникам NU
Спикер Сената встретился с председателем Жогорку Кенеша Кыр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]