Спикер Сената раскритиковал размытость функций СПК

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Мандат Социально-предпринимательской корпорации должен быть однозначным, а не хаотичным и зависящим от желаний акиматов. Необходима конкретика функций и отдачи. Об этом заявил спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев в ходе рассмотрения отчетов Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2025 год и ряд законов.

Председатель Сената Маулен Ашимбаев заявил о необходимости четкого определения мандата социально-предпринимательских корпораций (СПК) и оптимизации госрасходов. Он отметил, что сейчас СПК хаотично выполняют любые поручения акиматов - от льготного кредитования и стабилизации цен до поддержки инвесторов и развития инфраструктуры.

«В целом по мандату СПК нужно определиться в соответствии с теми поправками, законодательными подходами. Сегодня же СПК занимается всем, что скажет аким. Навскидку если сказать, то СПК кредитует сельхозтоваропроизводителей под 2% в некоторых регионах. Мы не говорим, что это не нужно делать, нужно. Но вопрос в том, как это делать. СПК кроме кредитования еще занимается стабилизацией цен на социально значимые продукты: после урожая закупает по хорошей цене, потом реализует эту продукцию во время дефицита и, таким образом, эта функция есть у СПК. СПК сопровождает инвесторов, участвует в инвестпроектах, с точки зрения соинвестирования. И в этом плане есть другие функции, которые СПК осуществляет», - отметил Маулен Ашимбаев.

По словам Спикера Сената, превращение СПК в подобие финансовых институтов требует конкретизации их главной функции, чтобы обеспечить эффективную отдачу от использования бюджетных средств.