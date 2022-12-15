Спикер Сената раскрыл цель предстоящего совместного заседания палат Парламента

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«На этом заседании 19 декабря будет рассматриваться вопрос о принятии нового регламента Парламента РК. Вопросы, касающиеся выборов или какие-то иные вопросы рассматриваться не будут», - сообщил он.

Также Ашимбаев напомнил, что в рамках конституционной реформы, принятой на референдуме, в основной закон страны внесли нормы, которые регулируют отношения между двумя палатами Парламента.

«В частности, этот процесс активизируется, будет ускорен процесс рассмотрения законов. Соответственно, нам нужно будет поменять регламент, это наш внутренний документ, который регулирует взаимоотношения между палатами. Как мы рассматриваем, в какие сроки мы должны рассмотреть, одобрить. То есть такого рода текущие вопросы, связанные с взаимодействием двух палат, будут рассматриваться и будут приниматься. Была создана рабочая группа, куда вошли депутаты обеих палат. Они внесут предложения, которые будут рассматриваться на совместном заседании палат Парламента», - пояснил спикер Сената.

Маулен Ашимбаев добавил, что по итогам заседания все внутренние процедуры Парламента будут приведены в соответствие с конституционной реформой, с изменениями и дополнениями в Конституцию.

«Естественно, участие главы государства не предполагается, это вопросы, связанные со взаимоотношением двух палат», - добавил Ашимбаев.